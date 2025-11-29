Predah od lošeg vremena: Vikend miran i sunčan, RTL-ov meteorolog otkriva što nas čeka početkom prosinca

Vikend donosi povoljnije i mirnije prilike. Nalazimo se u polju povišenog tlaka do ponedjeljka, a ciklona s juga Sredozemlja odmiče polako na istok.

Subota

Ujutro djelomice vedro u zapadnim predjelima, lokalno će biti i magle, a temperatura u manjem minusu. No, istočnije ostaje oblačnije, a time će i temperatura ostati oko ili malo iznad nule. No, u Slavoniji može mjestimice biti još i slabe kiše ili susnježice. Duž obale umjerena bura i tramontana, jaka i vrlo jaka samo u Velebitskom kanalu, a malo više oblaka tek na širem dubrovačkom području. Temperatura na Jadranu od 4 na sjeveru i u zaobalju do 9 °C na jugu.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj razvedravanje pa pretežno sunčano. Vjetar slab, a bit slično ili za nijansu manje hladno nego jučer s temperaturom oko 7 °C.

Na istoku postupno smanjivanje naoblake, najkasnije oko Podunavlja. Izostat će oborine, ali ostaje podjednako hladno, između 4 i 6 °C.

U Dalmaciji većinom sunčano pa i vedro, bura i tramontana nastavljaju slabjeti, a bit će time i malo ugodnije. Točnije ugodno svježe, od 11 u zaleđu do 13-14 °C na obali i otocima.

Na sjevernom Jadranu obilje sunca i vedrine, a malo oblaka tek u gorskim krajevima. Bura slabi, ali još pod Velebitom može imati jake udare, ali sve rjeđe. Temperatura uz more između 12 i 14 °C, u gorju između 5 i 7 °C.

Idućih dana na kopnu

Kraj tjedna i studenog u znaku stabilnog i mirnog, nakon još malo hladnijeg jutra i sunčanog vremena. Prosinac ipak započinjemo uz nešto više oblaka, osobito magle u ponedjeljak i utorak. Oblačnije u Gorskoj Hrvatskoj, a samo će sporadično biti slabe kiše ili rosulje. Od utorka manje hladno, osobito ujutro, a danju će to ovisiti o zadržavanju magle.

Foto: Rtl

Idućih dana na moru

Na Jadranu pretežno sunčano i mirno u nedjelju, a onda u prosincu po sve češće umjerenom jugu. Oblaci će se najprije skupljati na širem riječkom području, a zatim će promjenjive naoblake uz mjestimice malo kiše biti i drugdje. Pritom će i temperatura u blagom porastu.