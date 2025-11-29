Pogledajte izlazak Mikulića iz Županijskog suda: Novinar mu je postavio nezgodno pitanje

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

IDE U PRITVOR /

Bivšem glavnom državnom inspektoru Andriji Mikuliću i njegovu kumu, donedavnom šefu rudarskog sektora u Ministarstvu gospodarstva Draganu Krasiću sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda u subotu je na prijedlog Uskoka odredio jednomjesečni istražni zatvor.

Kamere RTL-a zabilježile su trenutak izlaska Mikulića iz Županijskog suda kada mu je novinar postavio pitanje je li narušio ugled Državnog inspektorata.

Pritvor im je, kako se doznaje na sudu, određen zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Mikulić i Krasić pod istragom su zbog sumnje da su od vlasnika kamenoloma primili 190.000 eura te meso i građevinski materijal kao mito za pogodovanje njihovim tvrtkama.

Otkrivajući detalje slučaja u kojem su za Mikulića i Krasića tražili pritvaranje, za razliku od poduzetnika osumnjičenih za davanje mita Gorana Večkovića i Ivice Vugrinca, Uskok je izvijestio da su istragom obuhvaćene i njihove tri tvrtke.

Za što ih sumnjiči Uskok?

Uskok sumnja da su Mikulić i Krasić, svjesni da ministarstvo po zahtjevima Večkovićevih i Vugrinčevih tvrtki vodi više postupaka za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, s njima sklopili koruptivan dogovor.

U zamjenu za novčane isplate i robne isporuke obvezali su se osigurati da postupanje Državnog inspektorata i ministarstva bude usklađeno s poslovnim interesima vlasnika kamenoloma, od povoljnih mišljenja povjerenstava do izbjegavanja štetnih inspekcijskih nalaza.

Krasić je pritom, prema sumnjama, davao detaljne stručne upute, dorađivao i naknadno ubacivao dokumente u spis kako bi zahtjevi rudarskih tvrtki izgledali potpunije i bili prihvaćeni.

Mikulić je planiranjem i usmjeravanjem inspekcijskih aktivnosti u rudarstvu pazio da nadzori ne proizvode zapreke za izdavanje koncesija, proširenje eksploatacijskih polja i povećanje godišnje eksploatacije kamena.

Novac i meso

Uskok navodi da je Večković Mikuliću i Krasiću u više navrata isplatio najmanje 120.000 eura, uz veće količine svježeg mesa te dostavu drvne građe i građevinskog materijala za Krasića i s njim povezane osobe.

Zauzvrat je, sumnja se, osigurano da službe ministarstva prilagođavaju dokumentaciju i odluke njegovim interesima, uključujući postupke pred stručnim i drugim povjerenstvima za nekoliko aktivnih eksploatacijskih polja.

Vugrinec je, pak, prema sumnjama, isplatio najmanje 70.000 eura te isporučio veće količine svježeg mesa i suhomesnatih proizvoda.

Krasić mu je zauzvrat obećao da će Ministarstvo prihvatiti njegov prijedlog i pokrenuti javno nadmetanje za istraživanje mineralnih sirovina na traženom prostoru, pri čemu bi Vugrinčeva tvrtka bila odabrana kao najpovoljniji ponuditelj, a ujedno je isposlovano i povećanje najveće godišnje eksploatacije kamena.

Tužiteljstvo je ranije izvijestilo da za dvojicu osumnjičenih poduzetnika nije bilo zakonske osnove za predlaganje istražnog zatvora pa mediji nagađaju da su na ispitivanju priznali sumnje istražitelja.

Razgovore i sastanke osumnjičenika istražitelji su, kako se doznaje, tajno nadzirali od rujna prošle godine pa su uspjeli snimiti i rekonstruirati dogovore o mitu, kao i predaju te podjelu novca.