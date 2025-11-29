Sudac istrage donio odluku: Mikulić i njegov kum idu u Remetinec

Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je istražni zatvor za bivšeg glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića i njegova kuma, Dragana Krasića, zbog sumnje da su primili mito od 190.000 eura.

Uz Mikulića i Krasića istragom su obuhvaćeni vlasnici kamenoloma u Žakanju i Zagorju Ivica Vugrinec i Goran Večković, koji su, kako smo ranije već pisali, priznali su da podmićivali Mikulića i Krasića te su pušteni na slobodu.

Detalji USKOK-ove akcije

Otkrivajući detalje slučaja u kojem za Mikulića i Krasića traže pritvaranje, dok će se osumnjičeni poduzetnici Goran Večković i Ivica Vugrinec braniti sa slobode, Uskok je ne otkrivajući identitete izvijestio da su istragom zbog primanja i davanja mita obuhvaćene i tri tvrtke.

Uskok sumnja da su Mikulić i Krasić, svjesni da ministarstvo po zahtjevima Večkovićevih i Vugrinčevih tvrtki vodi više postupaka za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, s njima sklopili koruptivan dogovor.

U zamjenu za novčane isplate i robne isporuke obvezali su se osigurati da postupanje Državnog inspektorata i ministarstva bude usklađeno s poslovnim interesima vlasnika kamenoloma, od povoljnih mišljenja povjerenstava do izbjegavanja štetnih inspekcijskih nalaza.

Krasić je pritom, prema sumnjama, davao detaljne stručne upute, dorađivao i naknadno ubacivao dokumente u spis kako bi zahtjevi rudarskih tvrtki izgledali potpunije i bili prihvaćeni.

Mikulić je planiranjem i usmjeravanjem inspekcijskih aktivnosti u rudarstvu pazio da nadzori ne proizvode zapreke za izdavanje koncesija, proširenje eksploatacijskih polja i povećanje godišnje eksploatacije kamena.

Uskok navodi da je Večković Mikuliću i Krasiću u više navrata isplatio najmanje 120.000 eura, uz veće količine svježeg mesa te dostavu drvne građe i građevinskog materijala za Krasića i s njim povezane osobe.

Zauzvrat je, sumnja se, osigurano da službe ministarstva prilagođavaju dokumentaciju i odluke njegovim interesima, uključujući postupke pred stručnim i drugim povjerenstvima za nekoliko aktivnih eksploatacijskih polja.

Vugrinec je, pak, prema sumnjama, isplatio najmanje 70.000 eura te isporučio veće količine svježeg mesa i suhomesnatih proizvoda. Krasić mu je zauzvrat obećao da će Ministarstvo prihvatiti njegov prijedlog i pokrenuti javno nadmetanje za istraživanje mineralnih sirovina na traženom prostoru, pri čemu bi Vugrinčeva tvrtka bila odabrana kao najpovoljniji ponuditelj, a ujedno je isposlovano i povećanje najveće godišnje eksploatacije kamena.

Razgovore i sastanke osumnjičenika istražitelji su, kako se doznaje, tajno nadzirali od rujna prošle godine pa su uspjeli snimiti i rekonstruirati dogovore o mitu, kao i predaju te podjelu novca.

Medved o slučaju Mikulić

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved komentirao je danas kako razrješenje glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića nema nikakve veze s njegovim uhićenjem, a odgovornost za počinjena kaznena djela je na pojedincu.

Vlada u trećem mandatu želi podignuti razinu učinkovitosti upravljanja javnim poduzećima jer se, napomenuo je Medved obvezala u procesu pristupanja OECD-u ''Razriješene osobe obavljale su manje ili više kvalitetno svoj posao, no posrijedi je upravo taj proces promjene modela odabira osoba za upravljanje javnim poduzećima'', kazao je.

Upitan nisu li plaće državnih dužnosnika podignute kako se takvi slučajevi ne bi događali, Medved je rekao da je odgovornost za protuzakonite radnje uvijek na pojedincu. Uz to, prozvao je oporbu da primjenjuje dvostruke kriterije.

''Kada se pokrene proces protiv nekog dužnosnika iz oporbe, onda je glavni državni odvjetnik HDZ-ov dečko, a kada je dužnosnik iz redova HDZ-a, tada je to kriminal i korupcija. Pravosudni je sustav potpuno neovisan i dajemo mu punu potporu za praćenje i procesuiranje svih onih koji se upuste u koruptivna djela'', naglasio je ministar.

Unatoč svemu što se Mikuliću stavlja na teret, Medved ističe da Državni inspektorat odgovorno radi svoj posao, te da će vrlo brzo biti imenovan novi glavni državni inspektor.

