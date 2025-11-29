Uhićenje Mikulića potresa HDZ, Plenković: 'Svojim greškama rade sramotu svima'

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković poručio je u subotu, vezano uz posljednja uhićenja, kako oni koji skrenu sa zakonitog ponašanja moraju odgovarati te da nitko nije dobio mandat za to i neće ga nitko spasiti.

"Oni koji se opuste, a dugo su na nekim dužnostima i skrenu sa zakonitog ponašanja moraju odgovarati. Nitko nema povjerenje za nezakonito ponašanje, nitko nije dobio mandat za to i neće ga nitko spasiti", rekao je Plenković na izbornom saboru Zajednice branitelja HDZ-a "Gojko Šušak".

Nema nikoga tko će ih spasiti. Svatko tko dobije povjerenje mora misliti na vašu žrtvu, misliti na zakon, misliti na etiku i misliti da svojim greškama radi sramotu svima, kazao je okupljenima.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Plenković o polarizaciji društva

Plenković je istaknuo važnost osnaživanja Hrvatske vojske i policije istaknuvši da ukupni proračun ministarstava hrvatskih branitelja, obrane i unutarnjih poslova iznosi 3,83 milijardi eura.

Upozorio je da se danas svaka država i narod mora najviše osloniti na vlastite snage - gotovo slično kao što je bilo početkom 1990-ih, no to danas radimo iz perspektive samopouzdanih pobjednika. Osvrćući se na prava manjina rekao je kako s tim nema problema onaj koji je snažan, samopouzdan, jak i pobjednik. Smatra da "šušur" oko nekih programa koji su izazvali prijepore vode ljudi koji žele polarizaciju, destabilizaciju i skretanje s glavnih političkih pitanja.

Naglasio je kako sva pitanja u hrvatskom društvu treba rješavati dijalogom, razumijevanjem, razgovorom i političkom pedagogijom i pozvao branitelje na razborite odluke i ponašanja kako se pobjednik ponaša. "Pobjednik se ponaša pobjednički, široko. Onako kako treba", naglasio je.

Mir i stabilnost u Europi više nisu isti

Govoreći o predstojećem uvođenju temeljnog vojnog osposobljavanja, Plenković je upozorio kako smo u zadnje 4,5 godine vidjeli da mir i stabilnost u Europi nakon Drugog svjetskog rata, Domovinskog rata i našeg integracijskog puta u zapadne organizacije više nisu isti. Stoga je važno ulaganje u vojsku i policiju.

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved ustvrdio je da neki uporno pokušavaju isforsirati radikalizaciju i polarizaciju hrvatskog društva, a pokušaj podjela ide čak i prema hrvatskim braniteljima. Poticanje tih podjela, huškanje i govor mržnje ne dolazi spontano već je rezultat sustavnog djelovanja osoba i grupa koji žele destabilizirati Hrvatsku.

"Nećemo dozvoliti podjelu hrvatskog društva. Usprotivit ćemo se svima koji žele radikalizirati hrvatsko društvo i mijenjati povijesnu istinu i činjenice o stvaranju i obrani Hrvatske", rekao je.

Miljenko Filipović, koji je ponovno izabran za predsjednika Zajednice branitelja HDZ-a "Gojko Šušak", rekao je da hrvatski branitelji nisu samo dio povijesti nego su "živa savjest hrvatskog naroda, čuvari identiteta i slobode". Za pokušaje podjela u hrvatskom društvu optužio je ljevicu koje je "nastojala izjednačiti Republiku Hrvatsku i NDH, hrvatske branitelje i ustaše, Franju Tuđmana i Antu Pavelića, Domovinski rat i Drugi svjetski rat, Jasenovac i Katoličku crkvu". Za njih je sve to isto, kazao je Filipović.

Medved o uhićenju Mikulića

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved komentirao je da razrješenje glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića nema nikakve veze s njegovim uhićenjem, a odgovornost za počinjena kaznena djela je na pojedincu.

''S obzirom na to da je postavljeno pitanje o njegovom razrješenju, podsjećam da ono nema apsolutnu nikakvu povezanost s njegovim uhićenjem. Razriješene su i druge osobe, s jasnim porukama uslijed kojih okolnosti to činimo'', rekao je Medved novinarima nakon Izbornog sabora Zajednice branitelja HDZ-a ''Gojko Šušak''.

Vlada u trećem mandatu želi podignuti razinu učinkovitosti upravljanja javnim poduzećima jer se, napomenuo je Medved obvezala u procesu pristupanja OECD-u. ''Razriješene osobe obavljale su manje ili više kvalitetno svoj posao, no posrijedi je upravo taj proces promjene modela odabira osoba za upravljanje javnim poduzećima'', kazao je.

Medved o kriminalu i korupciji u HDZ-ovim redovima

Andrija Mikulić uhićen je u četvrtak zbog sumnje na primanje mita, nakon što je razriješen dužnosti glavnog državnog inspektora. Upitan nisu li plaće državnih dužnosnika podignute kako se takvi slučajevi ne bi događali, Medved je rekao da je odgovornost za protuzakonite radnje uvijek na pojedincu. Uz to, prozvao je oporbu da primjenjuje dvostruke kriterije.

''Kada se pokrene proces protiv nekog dužnosnika iz oporbe, onda je glavni državni odvjetnik HDZ-ov dečko, a kada je dužnosnik iz redova HDZ.-a, tada je to kriminal i korupcija. Pravosudni je sustav potpuno neovisan i dajemo mu punu potporu za praćenje i procesuiranje svih onih koji se upuste u koruptivna djela'', naglasio je ministar.

Unatoč svemu što se Mikuliću stavlja na teret, Medved ističe da Državni inspektorat odgovorno radi svoj posao, te da će vrlo brzo biti imenovan novi glavni državni inspektor.

Slučaj ozlijeđene časne sestre i učiteljice

Vezano za jučer oštrim predmetom lakše ozlijeđenu časnu sestru, učiteljicu u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi, potpredsjednik Vlade ističe da je važno najsnažnije osuditi svako nasilje.

"Radujem se da časna sestra nije u kritičnom stanju i vjerujem da će Ministarstvo unutarnjih poslova vrlo brzo okončati tu istragu i da će počinitelj biti procesuiran u skladu sa zakonom", rekao je.

Medved je govorio i sudskoj presudi od sedam godina zatvora za Jovana Radana, bivšeg pripadnika srpske Teritorijalne obrane kojeg je sud u Beogradu osudio zbog silovanja žene u Vukovaru u listopadu i studenome 1991.godine.

''Kada govorima o ratnom zločinu, mogu iznijeti svoje nezadovoljstvo jer se radi i premalom vremenu na koje je osuđen. Ta brutalna silovanja koja je počinio zahtijevaju puno veću kaznu i obiteljski život ne može biti nikakva olakotna okolnost'', napomenuo je.

Komentirajući okupljanje pripadnika Autohtone hrvatske stanke prava ispred stana saborske zastupnice Dalije Orešković, ministar poručuje da je svakome zajamčeno pravo na izražavanje stavova, ali za to valja tražiti i dobiti dozvolu za javno okupljanje od strane nadležnih tijela.

''No, u kontekstu pitanja vezanog za Daliju Orešković, činjenica je da bi bilo dobro da malo smanji svoj agresivni oblik retorike u javnom prostoru jer se i danas dosta hrvatskih branitelja javilo i iskazalo nezadovoljstvo njezinom odnosom prema Domovinskom ratu i drugim pitanjima. Trebamo biti svjesni težine izgovorene riječi u javnom prostoru jer to ljudi slušaju'', kazao je Medved.

POGLEDAJTE VIDEO: Pljušte reakcije na Mikulićevo uhićenje: 'Tko je postavio lisicu da čuva kokoši?'