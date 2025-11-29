Doznajemo: Dva davatelja mita nakon ispitivanja puštena su na slobodu

Dva davatelja mita u USKOK-ovoj akciji u Državnom inspektoratu, sinoć su nakon ispitivanja, kako doznajemo, puštena na slobodu. Jesu li priznali ili za njih nema osnova za istražni zatvor, još se ne zna.

Podsjetimo, bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulića ispitan je u petak navečer zbog sumnju u korupciju u sjedištu USKOK-a koji treba objaviti hoće li protiv njega i suosumnjičenika pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor. Uhićen je zbog primanja mita zajedno s još nekoliko ljudi.

Mikulić je u četvrtak, nakon razrješenja s dužnosti i uhićenja u lovištu u sisačko-moslavačkoj županiji, prenoćio u policijskom pritvoru. U petak je ispitan u USKOK-u kao i trojica njegovih suokrivljenika, a u međuvremenu su istražitelji dovršili pretragu njihovih domova, ureda i automobila.

Uhićen je i Mikulićev kum i nekadašnji šef, umirovljeni načelnik Sektora za rudarstvo Uprave za industriju i rudarstvo Ministarstva gospodarstva Dragan Krasić. Njih se tereti da su primili mito, od najmanje 120 tisuća eura koje su dobili navodno u dvije rate i veću količinu mesa

Uhićeni su i vlasnici kamenoloma koji su im navodno dali mito: Goran Večković, vlasnik Kamenoloma Žakanje i Kamenoloma Gorjak te Ivica Vugrinec, vlasnik tvrtke Kamenolomi Golubiček ali i mesnica Vugrinec. Novac i meso su trebali osigurati kamenolomima dozvole za rad i manje ili nikakve preglede inspektorata.