Gusti dim uznemirio Zagrepčane, vatrogasci se iznenadili kad su stigli
Vatrogasci su utvrdili da nema požara
Gusti dim uzdizao se u subotu poslijepodne na križanju Selske i Ivanečke ulice u Zagrebu, a vatrogasci su nakon dojave pojurili na teren.
Zabrinuti građanin ispričao mi je da vidi kako dim izlazi iz jedne proizvodne hale.
Vatrogasci su oko 15.30 sati krenuli na lice mjesta, a o događaju su alarmirani i policija i Elektra.
Nije bilo požara
Nakon što su vatrogasci stigli, utvrdili su da zapravo nema požara.
Riječ je bila o paljenju peći na piljevinu u susjednoj stolarskoj radioni.
Tada je nastala veća količina dima, koja se proširila na više objekata i samo stvorila privid požara.
POGLEDAJTE VIDEO: Hale u požaru, radnici spašeni: Vatrogasci spriječili širenje na kuće i automehaničarsku radionicu