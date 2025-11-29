Gusti dim uznemirio Zagrepčane, vatrogasci se iznenadili kad su stigli

Gusti dim uzdizao se u subotu poslijepodne na križanju Selske i Ivanečke ulice u Zagrebu, a vatrogasci su nakon dojave pojurili na teren.

Zabrinuti građanin ispričao mi je da vidi kako dim izlazi iz jedne proizvodne hale.

Vatrogasci su oko 15.30 sati krenuli na lice mjesta, a o događaju su alarmirani i policija i Elektra.

Nije bilo požara

Nakon što su vatrogasci stigli, utvrdili su da zapravo nema požara.

Riječ je bila o paljenju peći na piljevinu u susjednoj stolarskoj radioni.

Tada je nastala veća količina dima, koja se proširila na više objekata i samo stvorila privid požara.

