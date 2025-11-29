FREEMAIL
NEOBIČNA NESREĆA U MUNCHENU /

Auto joj se neće upaliti? Tinejdžerica (15) uzela puhalicu vrućeg zraka i - spalila ga do temelja

Auto joj se neće upaliti? Tinejdžerica (15) uzela puhalicu vrućeg zraka i - spalila ga do temelja
Foto: Shutterstock

Vozilo je gotovo u potpunosti izgorjelo, a ostalo je samo nekoliko metalnih dijelova

29.11.2025.
13:04
Hina
Shutterstock
Petnaestogodišnja djevojčica zapalila je svoj automobil puhalicom vrućeg zraka u gradu Ehingenu, oko 160 kilometara zapadno od Munchena.

Policija je rekla da se njezino vozilo vjerojatno zbog hladnoće nije htjelo upaliti, a djevojčica je pokušala problem riješiti puhalicom.

Požar u motornom prostoru proširio se na cijelo vozilo.

Vozilo je gotovo u potpunosti izgorjelo, a ostalo je samo nekoliko metalnih dijelova.

Radilo se o lakom motornom vozilu s maksimalnom brzinom do 50 kilometara na sat, a takva vozila omogućuju tinejdžerima od 15 godina da voze.

NesrećaPlamenAutomobil
