Otkrivamo što su Mikulić i ostali rekli na ispitivanju u Uskoku

Bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić, kao i njegov kum Dragan Krasić, ostaju u istražnom zatvoru.

Dvojica vlasnika kamenoloma sve su priznala, pa su još sinoć pušteni da se brane sa slobode. Istodobno je USKOK objavio i detalje akcije. Za što se tereti osumnjičenu četvorku, otkrivamo što su Mikulić i ostali rekli na ispitivanju.

Bez riječi - Andrija Mikulić i njegov kum Dragan Krasić stigli su na sud. Da je uzeo mito koje je onda dijelio s kumom, Mikulić nije htio priznati niti na ispitivanju sinoć u USKOK-u.