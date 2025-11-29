FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UZEO MITO? /

Otkrivamo što su Mikulić i ostali rekli na ispitivanju u Uskoku

Bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić, kao i njegov kum Dragan Krasić, ostaju u istražnom zatvoru.

Dvojica vlasnika kamenoloma sve su priznala, pa su još sinoć pušteni da se brane sa slobode. Istodobno je USKOK objavio i detalje akcije. Za što se tereti osumnjičenu četvorku, otkrivamo što su Mikulić i ostali rekli na ispitivanju.

Bez riječi - Andrija Mikulić i njegov kum Dragan Krasić stigli su na sud. Da je uzeo mito koje je onda dijelio s kumom, Mikulić nije htio priznati niti na ispitivanju sinoć u USKOK-u.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
29.11.2025.
19:12
danas.hr
Andrija MikulićUskok
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx