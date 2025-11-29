Relikvije Alojzija Stepinca u posebnom vozilu vraćaju se kući: 'Već dva mjeseca molim krunicu'

POVIJESNI DAN ZA HRVATE /

Prvi put u povijesti relikvije blaženog Alojzija Stepinca napustile su Zagreb i krenule prema njegovoj rodnoj župi Krašić.

Povijesni je to trenutak za Katoličku crkvu i hrvatski narod. Nakon molitve relikvije zagrebačkog kardinala, kojemu je na današnji dan tu titulu i čast udijelio papa Pio XII., iznesene su iz bogoslužnog prostora na Kaptolu i u posebnom automobilu uz policijsku pratnju krenule gradskim ulicama.

Ondje su ga došli pozdraviti i mnogi vjernici. 'Puno mi znači, jako smo sretni i zahvalni dragom Bogu da smo mogli prisustvovati ovako velikom i značajnom događaju', govori nam Zagrepčanka Ana Prenkaj, dok njezina sugrađanka Marija Radošević poručuje: 'Puno nam znači, već dva mjeseca molimo krunicu. Sretni smo što smo ga mogli vidjeti i pokloniti mu se.

Stižu svaki tren

Na putu do Krašića, gdje je proveo zadnje godine zatočeništva nakon montiranog procesa komunističkih vlasti, zaustavili su se u naseljima Špansko i Kerestinec.

Relikvije još nisu stigle, ali trebale bi svaki tren. Nakon što stignu, u 17.00 sati počinje misa koju će predvoditi zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Pozvao je građane da ovih dana dođu u Krašić u ovim, kako je rekao izazovnim vremenima kako bi bili ispunjeni mirnoćom i hrabrošću koju je zagovarao Stepinac cijeli svoj život.

Relikvije će biti izložene u župi Presvetog trojstva. Građani će ih moći obići, pokloniti se i pomoliti. Bit će ovdje mjesec dana, sve do 28. prosinca nakon čega se vraćaju na Kaptol. Svako jutro organizirat će se mise zornice, kako bi se brojni vjernici mogli pomolili, kako bi blaženi Alojzije Stepinac konačno bio proglašen svetim.