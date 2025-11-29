Bliži se kraj sezone u Formuli 1: Troje vozača u napetoj utrci za titulu najboljeg

Australac Oscar Piastri (McLaren) pobjednik je sprint utrke za Veliku nagradu Katra Svjetskog prvenstva vozača formule 1.

Piastri je startao s prve pozicije te je vodio od prvog do zadnjeg metra utrke ispred Britanaca Georgea Russella (Mercedes) i Landa Norrisa (McLaren) koji su startali s druge i treće pozicije te ih također držali tijekom čitave utrke, dok je branitelj naslova svjetskog prvaka Nizozemac Max Verstappen (Red Bull) završio na četvrtom mjestu pomaknuvši se za dvije pozicije u odnosu na startnu.Norris je i dalje vodeći u ukupnom redoslijedu vozača sa 396 bodova, Piastri mu se ovom pobjedom primaknuo na 22 boda zaostatka, dok treći Verstappen zaostaje 25 bodova.

Do kraja sezone su ostale još dvije utrke, nedjeljna utrka za VN Katra te utrka za VN Abu Dabija za osam dana.

POGLEDAJTE VIDEO: Audi otkrio izgled svog F1 bolida: Počinje novo poglavlje za novoimenu momčad