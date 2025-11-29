FREEMAIL
SVE NAPETIJE /

Bliži se kraj sezone u Formuli 1: Troje vozača u napetoj utrci za titulu najboljeg

Bliži se kraj sezone u Formuli 1: Troje vozača u napetoj utrci za titulu najboljeg
Foto: David Davies/pa Images/profimedia

Norris je i dalje vodeći u ukupnom redoslijedu vozača sa 396 bodova, Piastri mu se ovom pobjedom primaknuo na 22 boda zaostatka, dok je treći Verstappen sa 25 bodova zaostatka.

29.11.2025.
16:33
Roko Silov
David Davies/pa Images/profimedia
Australac Oscar Piastri (McLaren) pobjednik je sprint utrke za Veliku nagradu Katra Svjetskog prvenstva vozača formule 1.

Piastri je startao s prve pozicije te je vodio od prvog do zadnjeg metra utrke ispred Britanaca Georgea Russella (Mercedes) i Landa Norrisa (McLaren) koji su startali s druge i treće pozicije te ih također držali tijekom čitave utrke, dok je branitelj naslova svjetskog prvaka Nizozemac Max Verstappen (Red Bull) završio na četvrtom mjestu pomaknuvši se za dvije pozicije u odnosu na startnu.Norris je i dalje vodeći u ukupnom redoslijedu vozača sa 396 bodova, Piastri mu se ovom pobjedom primaknuo na 22 boda zaostatka, dok treći Verstappen zaostaje 25 bodova.

Do kraja sezone su ostale još dvije utrke, nedjeljna utrka za VN Katra te utrka za VN Abu Dabija za osam dana.

POGLEDAJTE VIDEO: Audi otkrio izgled svog F1 bolida: Počinje novo poglavlje za novoimenu momčad

Bliži se kraj sezone u Formuli 1: Troje vozača u napetoj utrci za titulu najboljeg