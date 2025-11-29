Čečen priredio veliki show uz glasno odobravanje publike: Veliku pobjedu zalio pićem iz pehara

SPEKTAKL /

U tijeku je spektakularni FNC 25 u Varaždinu. U prvoj borbi večeri Ahmed Kagirov slavio je nokautom protiv Gruzijca Andrije Šalutašvilija.

Nakon desetak sekundi treće runde, Kagirov je sjajno pogodio Šalutašvilija desnim krošeom i istaknuo svoju kandidaturu za možda i najbolji nokaut večeri. Čečen je nekadašnji U-21 prvak Rusije u hrvanju, a danas je član zagrebačkog ATT-ja koji je oduševio potezom za impresivnu pobjedu, a nju je i nazdravio pićem iz pehara.

FNC 25 gledajte na platformi VOYO