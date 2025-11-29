Pročelnik Tiskovnog ureda Zagrebačke županije otkrio što znači povratak relikvija Stepinca u Krašić

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'RADOSTAN SAM' /

Prvi put u povijesti relikvije blaženog Alojzija Stepinca napustile su Zagreb i prevezene u njegovu rodnu župu u Krašiću.

U Krašiću je RTL-ova reporterka Marina Brcković. Marina je otkrila da vjernici mogu odati počast blaženom Stepincu u njegovoj rodnoj župi tako da obiđu njegove relikvije, pomole se i poklone mu se, svaki dan do 28. prosinca.

Tomislav Hačko, pročelnik Tiskovnog ureda Zagrebačke županije, rekao je da je radostan zbog nadbiskupove odluke. "Nadam se da će boravak blaženika doprinijeti većoj vjeri, nadi i ljubavi".

