FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'RADOSTAN SAM' /

Pročelnik Tiskovnog ureda Zagrebačke županije otkrio što znači povratak relikvija Stepinca u Krašić

Prvi put u povijesti relikvije blaženog Alojzija Stepinca napustile su Zagreb i prevezene u njegovu rodnu župu u Krašiću.

U Krašiću je RTL-ova reporterka Marina Brcković. Marina je otkrila da vjernici mogu odati počast blaženom Stepincu u njegovoj rodnoj župi tako da obiđu njegove relikvije, pomole se i poklone mu se, svaki dan do 28. prosinca.

Tomislav Hačko, pročelnik Tiskovnog ureda Zagrebačke županije, rekao je da je radostan zbog nadbiskupove odluke. "Nadam se da će boravak blaženika doprinijeti većoj vjeri, nadi i ljubavi".

Više pogledajte u prilogu.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
29.11.2025.
19:46
danas.hr
Alojzije StepinacKrašić
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx