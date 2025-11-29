Laura Gnjatović otkrila trik s kojim je preživjela visoke pete: 'Svaki dan sam to radila'

Suze radosnice nitko nije mogao sakriti, a zagrljaj najbližih itekako je nedostajao. Nakon što je Laura Gnjatović ušla u Top 30 Miss Universe 2025., hrvatski ponos stigao je kući.

Na dočeku su se izmjenjivali osmijesi, suze i zagrljaji. "Di si čovječe božji!" čulo se kroz zagrljaje dok je Laura konačno ponovno bila s obitelji.

Laurin ulazak u Top 30 veliki je uspjeh – najveći koji je Hrvatska imala posljednjih godina. Ipak, važnije od plasmana jest činjenica da je Laura osvojila simpatije svijeta. "Iako top 30 ne zvuči kao nešto veliko, ja to gledam s druge strane – 90 cura ostalo je iza mene. Prešišala sam 90 cura. Osjećaj je fenomenalan, a znajući da je moja država moja kruna u svemu ovome, to mi je najvažnije od svega", govori nam Laura.

Otac iskren

Obitelj je presretna što je Laura konačno doma. Ivona Gnjatović, Laurina sestra kroz suze: "Svi smo čekali svaki dan da dođe. Svaki dan smo pratili haljine, kako je ovo, ono... i sad je napokon došao taj dan i konačno je došla."

Otac Šime bio je iskren i požalio se: "Nažalost, pobijedio je onaj koji nije trebao". Majka Branka nastavlja: "Mi smo preprezadovoljni. Ovo što je Laura napravila malo tko može. Digla je cijelu državu na noge, ujedinila nas je sve. Cijeli svijet. Toliko komentara, poruka i pozitivne vibre. Napravila je lavovski posao".

Otkrila trik

Biti missica nije lako. Sati provedeni pred reflektorima mogu iscrpiti i najizdržljivije, ali Laura je imala svoje načine kako preživjeti naporan tempo. "Rano ustajanje, kasno lijeganje, non stop šminka, frizura, odjeća...", priča Laura. Uz hodanje u visokim petama, Laura je imala svoj trik: "Svaki dan sam uzela zavoj i umotavala si noge. Meni je to bio jedini način da preživim u tolikim petama non stop".

Shanaelle Petty, Miss Universe Hrvatske 2017. također ju je pratila uz puno podrške: "Izdržala je i ne samo to – izgledala je fenomenalno u svemu što je nosila. Plasman je odličan i baš mi je drago. I samo Laura može ovako dobro izgledati nakon leta iz Bangkoka".

Sad kreću nove obveze, ali plan joj je što prije vratiti se svom pozivu – spašavanju života u hitnoj službi. U Hitnoj i na pisti – Laura se, čini se, ne odriče nijedne karijere. Mi joj u svemu želimo puno sreće!

