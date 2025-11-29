Suze, smijeh i veselje: Ovako su obitelj i prijatelji dočekali misicu Lauru, emocije su bile na vrhuncu

Predstavnica Hrvatske na izboru Miss Universe, Laura Gnjatović (23), danas je u 11 sati sletjela u Međunarodnu zračnu luku Franjo Tuđman nakon povratka s Tajlanda, gdje se na svjetskom natjecanju ljepote plasirala među 30 najboljih kandidatkinja svijeta.

Lauru su u zagrebačkoj zračnoj luci dočekali članovi obitelji i prijatelji, koji nisu skrivali ponos zbog njezina uspjeha i emotivnog povratka kući.

Time je službeno završio njezin boravak na Tajlandu, gdje je provela intenzivne dane priprema, službenih predstavljanja, snimanja i natjecanja. Nastup na izboru Miss Universe bio je važan korak u njezinoj karijeri i prilika da na velikoj svjetskoj pozornici predstavlja Hrvatsku.

Nakon što se potvrdilo da je ušla u top 30 natjecateljica, Laura se emotivno obratila pratiteljima. “Ljudi dragi, ostvarili smo plasman! Znači, nemate pojma koliko sam sretna! Nismo se plasirali dalje, nema veze, top 30, top 30! Svi znaju tko je Hrvatska, vjerujte mi!”, poručila je vidno uzbuđena, dodajući da je dobila velik broj poruka podrške.

Kako je izgledala atmosfera na aerodromu - pogledajte u našoj galeriji.