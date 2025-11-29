FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
GRAĐANI UZNEMIRENI /

Što se dogodilo časnoj sestri? Pojavio se niz informacija o tome tko ju je i kako napao

Službenih informacija jako je malo. Policija radi na utvrđivanju svih okolnosti

29.11.2025.
20:14
Katarina Brečić
Igor Kralj/pixsell/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Što se u petak poslijepodne dogodilo časnoj sestri u Zagrebu koja je s ubodnom ranom završila u bolnici? Provodi se intenzivna istraga, a reagirala je i Vlada. 

Događaj je uznemirio građane, a pojavio se niz informacija tko ju je i kako napao, no policija zasad ništa ne isključuje.

Časna inače radi u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi pa zbog zaštite djece ne otkrivamo njezin identitet. 

Različite neslužbene informacije 

Časna sestra oporavlja se od ubodne rane na području trbuha u bolnici Sestre milosrdnice. Zadobila je lakše tjelesne ozljede. U bolnici nam kažu da je dobro, da prima terapiju na odjelu i da ostaje na opservaciji.

Policiju je o ozljedi obavijestila bolnica. Što se dogodilo u petak poslijepodne na području zagrebačkog naselja Malešnice, još istražuju. Službenih informacija jako je malo. "U tijeku je intenzivno kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve činjenice, odnosno rasvijetlile okolnosti pod kojima je žena ozlijeđena", ističe Policijska uprava zagrebačka. 

Reagirala je i Vlada. Kažu da nadležne službe poduzimaju potrebne radnje, a kako ozlijeđena časna sestra radi u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi, Ministarstvo obrazovanja u pripravnost je stavilo psihološki krizni tim. "Osuđujemo najsnažnije napad na učiteljicu i časnu sestru. S obzirom na to da je istraga u tijeku, ne mogu o detaljima. Ono što znam je da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja poduzelo sve što je u protokolima u sličnim situacijama", naveo je potpredsjednik Vlade Tomo Medved

Oglasio se Tomašević 

Protokoli znače da ravnatelj zatraži krizni tim od Ministarstva znanosti i obrazovanja. Potom u školu dolaze psiholozi koji razgovaraju s ravnateljom, učiteljskim vijećem pa s učenicima. "Tim dolazi na sat razrednog odjela ili poseban sastanak s učenicima koji su zatečeni kriznom situacijom. Tu može biti i sastanak sa samim roditeljima. Da se ustvari lakše prebrodi sama krizna situacija", objasnio nam je Antun Kovačić, predsjednik Udruge ravnatelja srednjih škola

I Grad Zagreb stavio se na raspolaganje školi. Gradonačelnik Tomislav Tomašević časnoj sestri želi što brži oporavak, a brzo djelovanje očekuje i od policije. "Ono što je najbitnije i što očekujemo od policije je da se razjasne okolnosti od koga i kako je došlo do ozljeđivanja časne sestre. I da se što prije informacije iz istrage objave u javnosti. Jer je ovaj događaj uznemirio građane. I svi žele znati kako je došlo do ozljeđivanja časne sestre", istaknuo je Tomašević. 

A dok se to ne dogodi, društvenim mrežama nastavit će se širiti brojne neprovjerene informacije. 

POGLEDAJTE VIDEO: Ubodena časna sestra je lakše ozlijeđena: U tijeku je kriminalističko istraživanje

 

časna SestraZagrebNapad
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
GRAĐANI UZNEMIRENI /
Što se dogodilo časnoj sestri? Pojavio se niz informacija o tome tko ju je i kako napao