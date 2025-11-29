Što se dogodilo časnoj sestri? Pojavio se niz informacija o tome tko ju je i kako napao

Što se u petak poslijepodne dogodilo časnoj sestri u Zagrebu koja je s ubodnom ranom završila u bolnici? Provodi se intenzivna istraga, a reagirala je i Vlada.

Događaj je uznemirio građane, a pojavio se niz informacija tko ju je i kako napao, no policija zasad ništa ne isključuje.

Časna inače radi u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi pa zbog zaštite djece ne otkrivamo njezin identitet.

Različite neslužbene informacije

Časna sestra oporavlja se od ubodne rane na području trbuha u bolnici Sestre milosrdnice. Zadobila je lakše tjelesne ozljede. U bolnici nam kažu da je dobro, da prima terapiju na odjelu i da ostaje na opservaciji.

Policiju je o ozljedi obavijestila bolnica. Što se dogodilo u petak poslijepodne na području zagrebačkog naselja Malešnice, još istražuju. Službenih informacija jako je malo. "U tijeku je intenzivno kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve činjenice, odnosno rasvijetlile okolnosti pod kojima je žena ozlijeđena", ističe Policijska uprava zagrebačka.

Reagirala je i Vlada. Kažu da nadležne službe poduzimaju potrebne radnje, a kako ozlijeđena časna sestra radi u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi, Ministarstvo obrazovanja u pripravnost je stavilo psihološki krizni tim. "Osuđujemo najsnažnije napad na učiteljicu i časnu sestru. S obzirom na to da je istraga u tijeku, ne mogu o detaljima. Ono što znam je da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja poduzelo sve što je u protokolima u sličnim situacijama", naveo je potpredsjednik Vlade Tomo Medved.

Oglasio se Tomašević

Protokoli znače da ravnatelj zatraži krizni tim od Ministarstva znanosti i obrazovanja. Potom u školu dolaze psiholozi koji razgovaraju s ravnateljom, učiteljskim vijećem pa s učenicima. "Tim dolazi na sat razrednog odjela ili poseban sastanak s učenicima koji su zatečeni kriznom situacijom. Tu može biti i sastanak sa samim roditeljima. Da se ustvari lakše prebrodi sama krizna situacija", objasnio nam je Antun Kovačić, predsjednik Udruge ravnatelja srednjih škola

I Grad Zagreb stavio se na raspolaganje školi. Gradonačelnik Tomislav Tomašević časnoj sestri želi što brži oporavak, a brzo djelovanje očekuje i od policije. "Ono što je najbitnije i što očekujemo od policije je da se razjasne okolnosti od koga i kako je došlo do ozljeđivanja časne sestre. I da se što prije informacije iz istrage objave u javnosti. Jer je ovaj događaj uznemirio građane. I svi žele znati kako je došlo do ozljeđivanja časne sestre", istaknuo je Tomašević.

A dok se to ne dogodi, društvenim mrežama nastavit će se širiti brojne neprovjerene informacije.

