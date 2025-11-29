Srce ratnika: Račićev emotivan trenutak nakon pobjede govori više od riječi

FNC 25 /

Kakva završnica u izvedbi Antuna Račića! Hrvatski borac pokazao je golemo srce ratnika u trenutku koji će se dugo pamtiti. Nakon što je tijekom borbe primio čak tri udarca u genitalije, Račić je izdržao bolove i pronašao savršeni trenutak, snažnim overhandom pogodio je Trantnera, koji je pao na tlo, a Dubrovčanin je borbu ekspresno završio udarcima za prekid.

Bio je to Račićev prvi pravi nokaut u karijeri, nakon što je ranije upisivao pobjede prekidom (TKO). No, emocionalna težina pobjede bila je jednako snažna kao i sama završnica.

„Prije par dana izgubio sam rođaka. Nisam mu mogao biti na sprovodu… ovo je za njega. On je bio fajter. Trebalo mi je, j***te, 43 borbe za prvi nokaut“, poručio je vidno potreseni Račić nakon meča.