Račić oduševio izjavom nakon pobjede: 'Šokiran sam. Ovo je za njega, on je bio fighter'

EMOTIVAN TRENUTAK /

Antun Račić pobijedio je Itayja Tratnera prekidom na FNC 25, a nakon meča je dao sjajnu izjavu koja pokazuje koliko mu je vrijedna ova pobjeda.

Račić je stigao do pobjede nakon što je čak tri puta dobio udarac u nezgodno mjesto od Tratnera.

"Sam sam šokiran. Izvukao sam ovo ne znam od kuda. Imao sam u glavi, samo da ne razočaram publiku, iako sam izgubio energiju. Prije par dana sam izgubio rođaka, nisam mu mogao biti na pogrebu, ovo je za njega. On je bio fighter. Trebalo mi je za prvi noaut j***te 43 borbe".

