PROTIV FAVORITKINJA /

Vuković vrebala i odlično ukrala loptu Dankinjama: Sjajan potez i gol naše Katje

Hrvatske rukometašice na Svjetskom prvenstvu igraju utakmicu drugog kola faze po skupinama protiv Danske. Sjajan gol zabili smo u prvom poluvremenu, u 19. minuti kada je Katja Vuković sjajno vrebala pogrešku i ukrala jednu loptu te mirno zabila za smanjenje prednosti Danske 9:7. 

Susret Hrvatske i Danske pratite u tekstualnom prijenosu na Net.hr, dok je izravni televizijski prijenos dostupan na RTL 2 i platformi VOYO.

29.11.2025.
21:25
Sportski.net
Hrvatska Zenska Rukometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo U Rukometu Za žene 2025
