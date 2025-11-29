Vuković vrebala i odlično ukrala loptu Dankinjama: Sjajan potez i gol naše Katje

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

PROTIV FAVORITKINJA /

Hrvatske rukometašice na Svjetskom prvenstvu igraju utakmicu drugog kola faze po skupinama protiv Danske. Sjajan gol zabili smo u prvom poluvremenu, u 19. minuti kada je Katja Vuković sjajno vrebala pogrešku i ukrala jednu loptu te mirno zabila za smanjenje prednosti Danske 9:7.

Susret Hrvatske i Danske pratite u tekstualnom prijenosu na Net.hr, dok je izravni televizijski prijenos dostupan na RTL 2 i platformi VOYO.