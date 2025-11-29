FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'DOĐITE SVI!' /

Najtopliji Advent u Splitu? Gradonačelnik Šuta u havajskoj košulji na beach partyju

Početak Adventa obilježen je i u Splitu paljenjem prve adventske svijeće u parku Đardin. Potom se na istom mjestu glazbeni program nastavio u izvedbi solista HNK Split i Orkestra Hrvatske ratne mornarice.

Splitsko blagdansko druženje na otvorenom počelo je uz ovogodišnji moto 'U to vrime godišta'. Kažu, spoj je to tradicije i suvremenosti. O Adventu smo razgovarali s gradonačelnikom Splita Tomislavom Šutom. Više u prilogu.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
29.11.2025.
20:36
Sara Jurica
AdventSplitTomislav Šuta
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx