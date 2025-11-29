Najtopliji Advent u Splitu? Gradonačelnik Šuta u havajskoj košulji na beach partyju

'DOĐITE SVI!' /

Početak Adventa obilježen je i u Splitu paljenjem prve adventske svijeće u parku Đardin. Potom se na istom mjestu glazbeni program nastavio u izvedbi solista HNK Split i Orkestra Hrvatske ratne mornarice.

Splitsko blagdansko druženje na otvorenom počelo je uz ovogodišnji moto 'U to vrime godišta'. Kažu, spoj je to tradicije i suvremenosti. O Adventu smo razgovarali s gradonačelnikom Splita Tomislavom Šutom. Više u prilogu.