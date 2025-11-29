FREEMAIL
BLAGDANSKA ČAROLIJA /

Spektakl na ledu u Zagrebu, oživjeli Orašar i čarobna zemlja slatkiša: 'Grad sjaji!'

29.11.2025.
19:19
Boris Mišević
Rtl Danas
Prvi je adventski vikend i tradicionalno počelo je blagdansko ozračje diljem Hrvatske! 

Nakon paljenja prve adventske svijeće na Manduševcu, otvoren je i Ledeni park najvećeg adventa u zemlji i to spektaklom na ledu!

Na najljepšoj zimskoj pozornici Zagreba spektakularna izvedba bezvremenskog baleta o djevojčici, Orašaru i čarobnoj zemlji slatkiša koja je oživjela u raskošnoj predstavi na ledu!

'Grad sjaji' 

Razgovarali smo s Martinom Bienenfeld, direktoricom Turističke zajednice Grada Zagreba.

'Posebno bih spomenula da smo se u punom sjaju vratili na Gornji grad. Evo nas natrag - gastro lokacije, čitav niz koncerata, prekrasna instalacija u tunelu. Spomenula bih našu suradnju s raznim umjetnicima', priča Bienenfeld. 

''Grad sjaji, ljudi su zadovoljni, sretni veseli. Čujemo razne svjetske jezike. Čini mi se da je to kao i svake godine pun pogodak. Čini mi se da je najljepši ove godine. Uistinu sjajan balans lampica, rasvjeta i ljepote', dodaje sugovornica. 

Cijeli razgovor pogledajte u videu 

ZagrebAdventBožić
