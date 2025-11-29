Čečen nakon nokauta koji je osvojio publiku ima poseban zahtjev: Evo što je zatražio od Forgyja

izvan terena /
Mandić otkriva svoju novu svakodnevicu: Kuhinja, igrice i rukometni snovi u Njemačkoj
U tijeku je spektakularni FNC 25 u Varaždinu. U prvoj borbi večeri Ahmed Kagirov slavio je nokautom protiv Gruzijca Andrije Šalutašvilija.
Nakon desetak sekundi treće runde, Kagirov je sjajno pogodio Šalutašvilija desnim krošeom i istaknuo svoju kandidaturu za možda i najbolji nokaut večeri. Čečen je nekadašnji U-21 prvak Rusije u hrvanju, a danas je član zagrebačkog ATT-ja koji je oduševio potezom za impresivnu pobjedu, a nju je i nazdravio pićem iz pehara.
Nakon borbe našem je Vehmiru Džakmiću dao izjavu u dobrom raspoloženju i uz osmijeh nešto i zatražio od prvog čovjeka FNC-a, Dražena Forgača, a odobrio je to i popularni Croata.