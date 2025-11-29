Blagojević nakon pobjede u prvoj rundi: 'Volim ovakve borbe. Ne volim se boriti protiv kanti'

'SAMO JAKO' /

U preliminarnoj borbi FNC 25 u Varaždinu Petar Blagojević slavio je prekidom u prvoj rundi, no pobjeda je izazvala kontroverze jer je sudac prerano i prelagano prekinuo meč.

"Ja volim ovakve mečeve, volim izazove. Ne volim neke ‘kante’... Volim pobjeđivati respektabilne borce kao što je Benjamin (Ajd) i želim ovakve borbe", rekao je Petar Blagojević nakon pobjede protiv Benjamina Ajda. Potom je prokomentirao i situaciju sa samog početka borbe, u kojoj je nakratko izgledao pogubljen. "Nakon njegova udarca dobio sam neki ‘blic’, pa mi se na sekundu pogubila slika, ali odmah sam došao k sebi. Čuo sam i ugao i sve, i sve je proteklo u najboljem redu."

Blagojević je izjavio i kako bi volio dovesti FNC u svoj rodni grad – Sarajevo, te je odgovorio na pitanje kada možemo očekivati njegovu sljedeću borbu: "Što se mene tiče, može kad god. Ja sam uvijek nekih 60–70 posto spreman, tako da samo moramo dogovoriti kilažu i mogu i sutra", rekao je Blagojević. Pobjedu je posvetio svojim sponzorima Peđi Spajiću i Todoru Momčeviću.