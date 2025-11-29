Legendarni Francuz ušao u povijesti i osvojio rekordni deveti naslov

PRVI PUT U SAUDIJSKOJ ARABIJI /

Francuz Sébastien Ogier novi je svjetski prvak u reliju. Do svog rekordnog devetog naslova došao je na posljednjoj postaji prvenstva, koja je prvi put u povijesti vožena u Saudijskoj Arabiji. Četrdesetjednogodišnji Francuz najstariji je prvak WRC-a, a rasplet je bio dramatičan.

Ogier je rekordnu titulu osvojio protiv Britanca Elfyna Evansa, koji je u Saudijsku Arabiju stigao kao vodeći, no posljednjeg je dana utrke ispustio vodstvo u ukupnom poretku.