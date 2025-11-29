Priča godine na posebnom turniru: nova malonogometna momčad oduševila sve

RASTAPA SRCA /

U ovom trenutku piše se jedna od najljepših priča Kutije šibica. Jedna ekipa koja upravo igra svoju prvu utakmicu osvojit će vaša srca jer sastavljena je od posebnih igrača. Veže ih ne baš idilično odrastanje i lopta koja mijenja sudbinu.

Oni su Dom United – mladići iz dječjih domova grada Zagreba. Kako je do ove lijepe priče došlo, ispričao je jedan od pokretača, Matej Korušac.

"Kontaktirali smo ravnatelje i voditelje domova na području grada Zagreba. Oni su predložili još neke dečke i tako smo oformili ekipu Dom United, a sada nas ima deset. Svi naši dečki redovito igraju nogomet u svojim ustanovama, neki treniraju u sportskim klubovima, a sada su i ponosni članovi Dom Uniteda. U ovim vremenima, kada sve više govorimo o vršnjačkom nasilju, o nasilju općenito i govoru mržnje, ova skupina mladića odlučila je svoje vještine, znanje i energiju usmjeriti na sportski teren, gdje to i pripada. Najljepše je vidjeti da je jedina 'tučnjava' ona oko desetke."

Ova priča neće stati ove subotnje večeri – ona se zakotrljala, a mnogi sportski djelatnici prepoznali su inicijativu.