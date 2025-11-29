Tragedija: Umro 14-godišnjak, prve nogometne korake napravio u kultnom klubu

Nogometna zajednica u Ujedinjenom Kraljevstvu zavijena je u crno nakon tragične vijesti o smrti 14-godišnjeg Josha Travisa, talentiranog mladog vratara koji je bio član akademije Nottingham Foresta. Njegov prerani odlazak ostavio je neizbrisivu prazninu u životima njegove obitelji, suigrača i prijatelja, a dirljive poruke sućuti pristižu sa svih strana.

Tragični incident dogodio se u srijedu navečer u mjestu Burton Joyce u Nottinghamshireu, kada je mladića udario vlak. Prema izvješću Britanske prometne policije (BTP), Josh je preminuo na mjestu nesreće.

Kobna nesreća u Burton Joyceu

Policija i hitne službe pozvane su na pješački prijelaz kod Chestnut Grovea nakon dojave o nesreći na pruzi. Unatoč brzoj reakciji, mladiću nije bilo spasa. Britanska prometna policija potvrdila je da se smrt ne tretira kao sumnjiva, no Odjel za istraživanje željezničkih nesreća (RAIB) provodi preliminarnu istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja.

Kao mjera predostrožnosti, Network Rail je zatražio hitno zatvaranje prijelaza Chestnut Grove na razdoblje od 21 dan. Mark Budden, direktor rute za East Midlands, izjavio je kako je sigurnost njihov apsolutni prioritet te da u potpunosti surađuju s istražiteljima, izražavajući pritom duboku sućut obitelji stradalog dječaka.

Tko je bio Josh Travis?

Josh Travis bio je mnogo više od talentiranog sportaša. Iako je bio poznat kao bivši vratar akademije slavnog kluba Nottingham Forest i trenutni čuvar mreže U15 momčadi kluba Aspire FC, oni koji su ga poznavali ističu njegovu iznimnu osobnost. Opisuju ga kao mladića s "nevjerojatnom energijom za život", zaraznim osmijehom i ljubaznom naravi.

Njegov trenutni klub, Aspire FC iz Gedlinga, emotivno se oprostio od svog člana. Istaknuli su kako je Josh bio fantastičan vratar, ali prije svega sjajan karakter unutar grupe.

"Svatko tko je upoznao Josha opisao ga je kao osobu s kojom je bilo zadovoljstvo družiti se, zahvaljujući njegovoj pristojnoj i duhovitoj prirodi. Ostavio je pravi trag u svojoj dobnoj skupini, ne samo kao nogometaš, već i kao osoba, i jako će nam nedostajati," stoji u priopćenju kluba.

Emotivni oproštaji obitelji i klubova

Obitelj Travis objavila je srcedrapajuće priopćenje putem policije, opisujući Josha kao dječaka s "ljubaznim, blistavim očima i toliko ljubavi koju je imao za pružiti".

"Ostavlja prazninu u našim životima koju je nemoguće ispuniti i nedostajat će nam zauvijek," poručili su neutješni članovi obitelji.

Everyone at Nottingham Forest is deeply saddened to learn of the tragic passing of our former academy goalkeeper Josh Travis.



Our thoughts are with Josh’s family and friends at this extremely difficult time. ❤️ pic.twitter.com/6aZ45Vdhec — Nottingham Forest Academy (@NFFCAcademy) November 28, 2025

Reagirao je i Nottingham Forest, klub s bogatom poviješću u kojem je Josh brusio svoj talent. Putem društvenih mreža izrazili su duboku tugu zbog gubitka svog bivšeg vratara akademije. Kapetan momčadi, Ryan Yates, također je poslao poruku podrške, naglašavajući koliko je ova vijest potresla sve u klubu.

"Naše misli su s Joshovom obitelji i prijateljima u ovom iznimno teškom trenutku," poručili su iz kluba.

Zajednica ujedinjena u tuzi

U znak poštovanja prema Joshu i njegovoj obitelji, Aspire FC odgodio je sve utakmice planirane za taj vikend. Sličan potez povukao je i lokalni klub Burton Joyce FC, koji je najavio minutu šutnje na svim svojim utakmicama. Istaknuli su kako je obitelj Travis godinama bila veliki dio njihovog kluba te da su njihova srca slomljena.

Mjesto tragedije postalo je mjesto tihog okupljanja. Deseci buketa cvijeća i dirljivih poruka ostavljeni su na zatvorenom prijelazu Chestnut Grove, gdje su se u petak okupile grupe mladih kako bi odale počast svom prijatelju.

Ovaj tragični događaj podsjetnik je na krhkost života, a sjećanje na Josha Travisa živjet će kroz priče onih kojima je uljepšao dane svojim osmijehom i sportskim duhom. Njegova ostavština, iako prekinuta prerano, ostaje utkana u lokalnu zajednicu koja se sada ujedinila kako bi pružila podršku onima kojima je najpotrebnija.

