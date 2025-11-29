Evo kako je izgledala bespoštedna borba na Poljudu i kome je upućena dirljiva poruka s tribina

Hajduk je u 15. kolu HNL-a na Poljudu odigrao 1:1 protiv Varaždina.

Garcia je unatoč svemu što se u prošlom kolu događalo na Rujevici, i ovu utakmicu počeo s Livajom na klupi. Kako će susret izgledati vidjeli smo već nakon pet minuta utakmice. Hajduk je pokušavao posjedom lopte i visoko postavljenim Pajazitijem i Krovinovićem pritisnuti goste u svoj šesnaesterac, a Varaždin je smireno čekao kontre.

U šestoj minuti Jovanov i Latković su odlično kombinirali na desnoj strani. Jovanov je zatim pucao iz trka iskosa s desne strane, a na drugoj stativi je zakasnio Mamut koji je uklizao i bio blizu toga da ugura loptu u mrežu.

Vidjeli smo lijep ubačaj Hrgovića u 30. minuti na drugu stativu odakle je Šego pucao glavom izrazito loše, a Varaždin je četiri minute kasnije opet dočekao kontru. Vuk je pobjegao obrani i izašao sam na Silića, ali je mladi golman na vrijeme izašao i omeo suparnika koji je pucao u njega. Odlična i pravovremena reakcija Silića.

Golčina Duvnjaka

Kada se činilo da ćemo na poluvrijeme s nulom, u 44. je sijevnula golčina Tomislava Duvnjaka. Lopta je izbijena van nakon jednog slobodnjaka, a Duvnjak ju je volejčinom s nekih 25 metara poslao u gornji suprotni kut. Od prečke se to odbilo u mrežu za još jednu u nizu 'gajbi' koje plaća ovosezonski Garcijin Hajduk.

No, Bijeli su u nadoknadi prvog dijela umalo izjednačili kada je Rebić odlično pucao glavom nakon ubačaja iz slobodnog udarca, a lopta odsjela na suprotnoj stativi. Odbijenu loptu je dohvatio Zelenika i bilo je to sve za prvih 45 minuta.

Hajduk je u drugo poluvrijeme ušao odlučnije i energičnije te izjednačio u 54. minuti. Zelenika je u svojoj 200. utakmici u HNL-u kriminalno dodavao svom lijevom beku, Almena je to presjekao i dao za Šegu u šesnaesterac. Napadač Hajduka nije ni štopao već je s nekih 12 metara lijepo plasirao u desni donji kut.

Ovacije za Livaju

U 60. minuti Garica je uveo Livaju uz ogromne ovacije s tribina, a pet minuta kasnije Varaždin je ostao s igračem manje. Boršić je išao zaustaviti Almenu koji je trčao u kontru i dobio zasluženi žuti. To mu je bio drugi i mora je van.

Šafarić je u 72. odlučio potpuno zatvoriti utakmicu i ubacio Tepšića umjesto Latkovića, a Hajduk je krenuo po potpuni preokret. Radio je Livaja kaos u obrani Varaždina. Pucao i gurao suigrače u šanse, ali odlično je u par navrata reagirao Zelenika koji kao da se htio iskupiti za pogrešku kod gola Hajduka.

Šego je u nadoknadi pucao glavom na drugoj stativi. Gađao je donji bliži kut s nekih šest metara, ali ponovno je sjajno reagirao Zelenika i na kraju unatoč spomenutom kiksu uspio zadržati remi svojoj momčadi.

Hajduk je unatoč tome što je navijačima priredio rijetko doživljenu blamažu kod Rijeke u prošlom kolu na Rujevici gdje je izgubio 5:0, imao veliku podršku na Poljudu.

Torcida se u 29. minuti prisjetila preminulog navijača i njihovog člana, Marka Eleza. Na sjeveru je podignuta poruka: "Tvoj osmijeh, tvoje lice i tvoj glas/sjećanje na tebe, sjećanje na nas/Marko Elez". Elez je poginuo u prometnoj nesreći pokraj Šibenika prije pet godina.