Navijači Hajduka u očaju: 'Danas su nas zaje*ali iznenađujuće dobri vremenski uvjeti'

Hajduk je u 15. kolu HNL-a na Poljudu odigrao 1:1 protiv Varaždina.

Poveli su gosti u 44. minuti spektakularnim golom Duvnjaka, a izjednačio je Hajduk u 54. preko Šege. Novih deset minuta kasnije Varaždin je ostao s igračem manje nakon drugog žutog Boršića, ali Hajduk do kraja utakmice nije uspio zabiti pobjednički gol.

Spomenimo i kako se na teren vratio Marko Livaja koji je uz velike ovacije ušao u 60. minuti, no komentari navijača Hajduka na društvenim mrežama nakon utakmice odišu velikom tugom.

"Polako ali sigurno tonemo i igrom i bodovno, naše vrijeme darivanja", "Minus sedam na kraju polusezone", "Nije trener kriv što su igrači bez mu*a i kvalitete", "Sljedeća godina je naša. Danas su nas zaje*ali iznenađujuće dobri vremenski uvjeti", "Nisu se prilagodili vrimenu", Strašno. Negledljivi. Svake godine isto. Trener nadam se da je na izlaznim vratima. Forsiranje igrača koji me znaju gdje su ni što rade. Klupa jača od prvih 11", "S nama se sad Šafarić sprda kaže da je nezadovoljan s bodom. Dragi Bože što ste napravili od kluba", "Livaja kad je ozlijeđen i najmanje spreman, opet bolji duplo od svih drugih zajedno", "Svaka ozbiljna ekipa će nam četiri gola dati", "Uvik protiv nas neki eurogol i neki Buffon. A i te stanke reprezentativme kad god se zaletimo kad god igramo eto stanke", samo su neki od brojnih komentara.