ZA PRVO MJESTO /

Dani Olmo donio pobjedu Barceloni dvama pogotcima

Dani Olmo donio pobjedu Barceloni dvama pogotcima
Foto: Javier Borrego/zuma Press/profimedia

Ovom se pobjedom Barcelona popela na prvo mjesto La Lige s dva boda i utakmicom više od drugoplasiranog Real Madrida koji sutra igra protiv Girone Dominika Livakovića

29.11.2025.
18:18
Sportski.net
Javier Borrego/zuma Press/profimedia
U utakmici 14. kola španjolske La Lige Barcelona je na Camp Nouu slavila 3:1 protiv Alavesa pogotcima Laminea Yamala i bivšeg igrača Dinama Danija Olma.

Alaves je bolje krenuo u utakmicu došavši u vodstvo već nakon 44 pogotkom Pabla Ibaneza. Odgovor Barcelone se nije morao dugo čekati te je već sedam minuta kasnije Lamine Yamal poravnao. U 26. minuti je Barcelona uspjela preokrenuti kada je Raphinha vratio jednu loptu prema sredini na koju je naletio Dani Olmo i postigao pogodak za 2:1. Do kraja utakmice Olmo je postigao još jedan pogodak, čime je potvrdio pobjedu Barcelone. Inače, ovo su Olmu bili drugi i treći pogodak u sezoni. Pogotke s utakmice pogledajte ovdje.

Ovom se pobjedom Barcelona popela na prvo mjesto La Lige s dva boda i utakmicom više od drugoplasiranog Real Madrida koji sutra igra protiv Girone Dominika Livakovića.

 

   

 

