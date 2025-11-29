Dani Olmo donio pobjedu Barceloni dvama pogotcima

U utakmici 14. kola španjolske La Lige Barcelona je na Camp Nouu slavila 3:1 protiv Alavesa pogotcima Laminea Yamala i bivšeg igrača Dinama Danija Olma.

Alaves je bolje krenuo u utakmicu došavši u vodstvo već nakon 44 pogotkom Pabla Ibaneza. Odgovor Barcelone se nije morao dugo čekati te je već sedam minuta kasnije Lamine Yamal poravnao. U 26. minuti je Barcelona uspjela preokrenuti kada je Raphinha vratio jednu loptu prema sredini na koju je naletio Dani Olmo i postigao pogodak za 2:1. Do kraja utakmice Olmo je postigao još jedan pogodak, čime je potvrdio pobjedu Barcelone. Inače, ovo su Olmu bili drugi i treći pogodak u sezoni. Pogotke s utakmice pogledajte ovdje.

Ovom se pobjedom Barcelona popela na prvo mjesto La Lige s dva boda i utakmicom više od drugoplasiranog Real Madrida koji sutra igra protiv Girone Dominika Livakovića.

