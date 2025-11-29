FREEMAIL
freemail
ŠOK U FRANCUSKOJ /

Pogba nastupio u iznenađujućoj pobjedi Monaca protiv europskog prvaka

Pogba nastupio u iznenađujućoj pobjedi Monaca protiv europskog prvaka
Foto: Lionel Urman/sipa Press/profimedia

PSG je unatoč porazu ostao prvi, ali ga nakon ovog kola mogu preskočiti i Marseille i Lens. Monaco je stigao ne šesto mjesto ljestvice.

29.11.2025.
19:36
HinaSportski.net
Lionel Urman/sipa Press/profimedia
U derbi dvoboju 14. kola francuske Ligue 1 nogometaši Monaca su na svom terenu svladali aktualnog prvaka PSG s minimalnih 1-0.

Pogodak odluke postigao je Takumi Minamino u 68. minuti čime je Monaco prekinuo gubitnički niz u ovom mjesecu. Naime, sve tri prethodne ligaške utakmice u studenome Monaco je izgubio. Uz to je Monaco morao od 80. minute igrati s igračem manje nakon isključenja Thila Kehrera. Monaco je uspio sačuvati minimalnu prednost, a ovo je bila treća prvenstvena utakmica u nizu kako Monaco završava dvoboje s desetoricom. Dodajemo još da je Paul Pogba ušao u igru u 86. minuti.

PSG je unatoč porazu ostao prvi, ali ga nakon ovog kola mogu preskočiti i Marseille i Lens. Monaco je stigao ne šesto mjesto ljestvice.

 

   

 

Pogba nastupio u iznenađujućoj pobjedi Monaca protiv europskog prvaka