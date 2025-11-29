FREEMAIL
IZVAN TERENA /

Mandić otkriva svoju novu svakodnevicu: Kuhinja, igrice i rukometni snovi u Njemačkoj

Matej Mandić, 23-godišnji hrvatski rukometni vratar, živi svoje sportske snove u Magdeburgu, gdje se brzo prilagodio mirnijem njemačkom ritmu nakon života u Zagrebu.

Slobodno vrijeme provodi kuhajući i igrajući igrice, a kaže da bi, da nije rukometaš, bio odličan konobar. Suigrači ga opisuju kao uvijek nasmijanog, opuštenog i zabavnog, dok treneri ističu kako su mu u početku pomagali da se snađe daleko od doma.

Uoči dvoboja protiv Zagreba, posjetili su ga bivši suigrači, trenutak koji je dodatno uljepšao njegov boravak u Njemačkoj.

29.11.2025.
20:17
Sportski.net
