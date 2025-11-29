Mandić otkriva svoju novu svakodnevicu: Kuhinja, igrice i rukometni snovi u Njemačkoj

'NAJROMANTIČNIJI PARK NA SVIJETU' /
Matej Mandić, 23-godišnji hrvatski rukometni vratar, živi svoje sportske snove u Magdeburgu, gdje se brzo prilagodio mirnijem njemačkom ritmu nakon života u Zagrebu.
Slobodno vrijeme provodi kuhajući i igrajući igrice, a kaže da bi, da nije rukometaš, bio odličan konobar. Suigrači ga opisuju kao uvijek nasmijanog, opuštenog i zabavnog, dok treneri ističu kako su mu u početku pomagali da se snađe daleko od doma.
Uoči dvoboja protiv Zagreba, posjetili su ga bivši suigrači, trenutak koji je dodatno uljepšao njegov boravak u Njemačkoj.