Neugodno iznenađenje za Papu u Turskoj: 'Znamo da je ovo organizirala CIA'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

TEŠKE OPTUŽBE /

Papa Lav u posjetu Turskoj obišao je veličanstvenu Plavu džamiju u Istanbulu.

Nije se dugo zadržao u njoj, a za razliku od prethodnika Benedikta i Franje, nije se pomolio. Pljeskom je dočekan u istanbulskoj areni gdje je služio misu pred oko četiri tisuće vjernika.

Manja skupina Turaka uzvikivala je parole protiv Pape kojeg optužuju da je protiv suvereniteta i neovisnosti Turske. 'Ovo sigurno nije nedužan posjet. Znamo da su ga organizirali Trump, SAD i CIA', tvrdi Karahan Cetin, vođa Turske omladinske unije.

Više pogledajte u videu