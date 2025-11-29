FREEMAIL
TEŠKE OPTUŽBE /

Neugodno iznenađenje za Papu u Turskoj: 'Znamo da je ovo organizirala CIA'

Papa Lav u posjetu Turskoj obišao je veličanstvenu Plavu džamiju u Istanbulu.

Nije se dugo zadržao u njoj, a za razliku od prethodnika Benedikta i Franje, nije se pomolio. Pljeskom je dočekan u istanbulskoj areni gdje je služio misu pred oko četiri tisuće vjernika. 

Manja skupina Turaka uzvikivala je parole protiv Pape kojeg optužuju da je protiv suvereniteta i neovisnosti Turske. 'Ovo sigurno nije nedužan posjet. Znamo da su ga organizirali Trump, SAD i CIA', tvrdi Karahan Cetin, vođa Turske omladinske unije.

Više pogledajte u videu

29.11.2025.
19:48
Andrijana Čičak Božić
Papa Lav Xiv.TurskaCia
