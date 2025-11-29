Otkrivamo kako izgleda život hrvatskog junaka u novom okruženju! Ovo nikad niste vidjeli

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Od rodnog, preko, pa sve do– putizgleda kao rukometna bajka koja se tek počela pisati . Hrvatski reprezentativni vratar , iako mu je tek 23 godine, već živi snove o kojima je kao dječak maštao.Detaljeotkrio je - očito najbolji kuhar u reprezentaciji. Njegova nova svakodnevica na istoku Njemačke potpuno je drugačija od one na koju je bio naviknut, ali – kako kaže – brzo se prilagodio.

“Nema baš toliko života kao što sam navikao u Zagrebu, koji je studentski grad to mi je bila najveća promjena, znamo da je Zagreb super za mlade sad kad sam došao tu, malo je drukčiji život, više taj njemački stil života - arbeit i kuća. Ali poprimiš i ti taj stil života, može se živjeti.”, kaže Mandić, danas stanovnik grada od četvrt milijuna ljudi, bogate povijesti i jedne od najjačih rukometnih sredina Europe.

Što radiš kad nema utakmica, treninga?

Iskreno, počeo sam kuhati, toliko o tome koliko mi je dosadno. Igram igrice s prijateljima i to je to.

Čula sam da si dobar kuhar, što se kuha?

A neka jednostavna jela, nisam sad baš tako dobar, neka piletina, počeo sam zdravo jest

Što te ovako zna naživcirati, mimo sporta, mimo rukometa?

Uh, što me razljuti? Cura, šalim se, to je samo nekad.

Da nisi uspješno zaplovio rukometnim voda,a što i tko bi bio Matej Mandić?

Ja uvijek kažem da bi bio dobar konobar, imam taj neki smisao za humor i nadam se da bi imao dosta bakšiša. U školu sam išao ali nije to baš bajno bilo.

Da je čovjek kojeg se lako zavoli, potvrđuju i dojmovi suigrača.

“Uvijek nasmijan, voli pivo i ima isti humor kao ja”

“Tri karakteristike? Voli pivo kao i ja, imamo isti smisao za humor i uvijek je nasmijan. To puno znači”, poručuje njegov španjolski kolega Sergey Hernández.

Islanđanin Elvar Örn Jonsson dodaje: “Mirna duša, zabavan i opušten. Stalno čujem ‘Idemo, brate!’ – pravi je Hrvat.”

Brzi uspon u Magdeburgu

Trener vratara Dino Špiranec objašnjava kako je 'Preko noći praktički otišao od kuće, toga smo bili svjesni u klubu, pogotovo ja, jer sam mu ja, ajmo reći bio jedina kontakt osoba s našeg prodručja. Dao sam sve od sebe da mu što više olakšam svakodnevnicu.'

Stara ekipa u gostima – posebni trenuci

Ovu epizodu izvan terena snimali smo uoči dvoboja s bivšim klubom - u goste su mu došli njegovi najdraži Zagrebaši. A kako je to izgledalo kada je ugostio svoje bivše suigrače pogledajte u prilogu.