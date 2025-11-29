Bešen briljira na otvaranju: Tri obrane u pet minuta drže Hrvatsku na životu!

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

BRAVO LUCIJA! /

Hrvatska je dobro otvorila utakmicu zahvaljujući raspoloženoj Luciji Bešen, ali nakon uvodnog izjednačenog razdoblja napad je počeo zastajati, što su Dankinje iskoristile i napravile seriju 4-0. Hrvatska se mučila s realizacijom, često griješila u napadu i teško pronalazila rješenja za nezaustavljivu Scaglione.

Iako je Bešen držala ekipu u igri obrambenim reakcijama, Danska je većim dijelom prvog poluvremena kontrolirala rezultat te zadržala prednost od četiri do pet pogodaka, koju je Hrvatska tek povremeno uspijevala smanjiti.

