BRAVO LUCIJA! /

Bešen briljira na otvaranju: Tri obrane u pet minuta drže Hrvatsku na životu!

Hrvatska je dobro otvorila utakmicu zahvaljujući raspoloženoj Luciji Bešen, ali nakon uvodnog izjednačenog razdoblja napad je počeo zastajati, što su Dankinje iskoristile i napravile seriju 4-0. Hrvatska se mučila s realizacijom, često griješila u napadu i teško pronalazila rješenja za nezaustavljivu Scaglione.

Iako je Bešen držala ekipu u igri obrambenim reakcijama, Danska je većim dijelom prvog poluvremena kontrolirala rezultat te zadržala prednost od četiri do pet pogodaka, koju je Hrvatska tek povremeno uspijevala smanjiti.

Hrvatsku žensku rukometnu reprezentaciju pratite uživo preko programa RTL-2

29.11.2025.
21:11
Tonko Medvedec
Lucija BešenHrvatska Zenska Rukometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo Za Rukometašice
