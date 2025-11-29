FREEMAIL
fnc varaždin /

Rok Krušić progovorio poslje velikog nokauta: Što se zapravo dogodilo u večerašnjoj borbi?

Rok Krušić u razgovoru za Net.hr s reporterom Vehmirom Džakićem osvrnuo se na večerašnju borbu i otkrio kako je sve izgledalo iz njegove perspektive. Na pitanje o pripremama, Krušić je rekao kako je i za ovaj meč imao isti plan kao i u prvom međusobnom okršaju, kada ga je nažalost zaustavio Đurđev.

Nakon što je Đurđev u prošloj borbi slavio "Buggy" gušenjem u drugoj rundi, Krušič je uzvratio drugačijim prekidom, dok je runda ostala ista.

Što je poručio na reakcije publike i kako komentira nezadovoljstvo s tribina, pogledajte u videoprilogu

29.11.2025.
22:28
Tonko Medvedec
FncFnc 25Arena Varaždin
