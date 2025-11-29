Ovo je priča o mađarskom veleposlaniku u Hrvatskoj

BEZ PROTOKOLA /

Iza velike ograde, u zelenilu i udaljena od centra Zagreba, skriva se rezidencija mađarskog veleposlanika u Hrvatskoj. Godine su utisnule svoj trag na ovu povijesnu vilu iz 1910. godine, djelo mađarskog arhitekta školovanog u Beču koji je djetinjstvo proveo u Zagrebu.

Veleposlanik Csaba Demcsák s ponosom ističe očuvane originalne elemente zgrade zahvaljujući pažljivo izvedenoj restauraciji.

