BEZ PROTOKOLA /

Ovo je priča o mađarskom veleposlaniku u Hrvatskoj

Iza velike ograde, u zelenilu i udaljena od centra Zagreba, skriva se rezidencija mađarskog veleposlanika u Hrvatskoj. Godine su utisnule svoj trag na ovu povijesnu vilu iz 1910. godine, djelo mađarskog arhitekta školovanog u Beču koji je djetinjstvo proveo u Zagrebu.

Veleposlanik Csaba Demcsák s ponosom ističe očuvane originalne elemente zgrade zahvaljujući pažljivo izvedenoj restauraciji.

Više u rubrici 'Bez protokola' reporterke RTL-a Danas Ivane Ivande Rožić 

 

29.11.2025.
22:16
RTL Danas
