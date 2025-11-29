Poljski borac šokirao i komentatore: Nitro u čudu - 'Kao da uopće nije tu!'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Dvoboj za naslov između poljskog prvaka Kamila Kraske i opasnog Brazilca Igora Cavalcantija potpuno je iznenadio publiku u varaždinskoj Areni, ali i same komentatore. Kako je borba odmicala, postajalo je sve jasnije da se Poljak teško nosi s brutalnim ritmom i pritiskom svog protivnika.

Čak je i Filip Pejić, koji je pratio borbu iz komentatorske pozicije, ostao zatečen trenucima u kojima je poljski borac djelovao neprepoznatljivo, dok je Cavalcanti neumoljivo nametao tempo.

