FNC VARAŽDIN /

Poljski borac šokirao i komentatore: Nitro u čudu - 'Kao da uopće nije tu!'

Dvoboj za naslov između poljskog prvaka Kamila Kraske i opasnog Brazilca Igora Cavalcantija potpuno je iznenadio publiku u varaždinskoj Areni, ali i same komentatore. Kako je borba odmicala, postajalo je sve jasnije da se Poljak teško nosi s brutalnim ritmom i pritiskom svog protivnika.

FNC 25 gledajte na platformi VOYO

Čak je i Filip Pejić, koji je pratio borbu iz komentatorske pozicije, ostao zatečen trenucima u kojima je poljski borac djelovao neprepoznatljivo, dok je Cavalcanti neumoljivo nametao tempo.

Kako je izgledala ta sekvenca brazilske ofenzive, pogledajte u videu.

29.11.2025.
23:07
Tonko Medvedec
FncFnc 25Arena Varaždin
