Mađarski veleposlanik pokazao nam je najvrjednije detalje svoje vile: 'Molim sve da pomognu'

Iza velike ograde, u zelenilu i udaljena od centra Zagreba, skriva se rezidencija mađarskog veleposlanika u Hrvatskoj. Godine su utisnule svoj trag na ovu povijesnu vilu iz 1910. godine, djelo mađarskog arhitekta školovanog u Beču koji je djetinjstvo proveo u Zagrebu.

Veleposlanik Csaba Demcsák s ponosom ističe očuvane originalne elemente zgrade zahvaljujući pažljivo izvedenoj restauraciji. "Još uvijek je originalno, pločice, drvene obloge", komentira veleposlanik, dodajući kako je obnova vile više nalik očuvanju nego modernizaciji.

Unutra se nalaze najvrjedniji detalji – dva vitraja početkom 20. stoljeća. "Iskreno, ovdje sam više od pet godina, i uvijek molim sve koji imaju informacije da mi pomognu pronaći priču o ova dva prekrasna prozora", apelira veleposlanik u nadi da će povjesničari umjetnosti pomoći u rasvjetljavanju njihove povijesti.

Četiri izvještaja dnevno

Život u rezidenciji dijeli sa suprugom Annamáriom, dok su im kćeri na studiju u inozemstvu. Annamária, rođena u Gradišću, iskreno priznaje iznenađenje Hrvata kada ih pozdravi na materinjem jeziku. Ona također dijeli i osobnu anegdotu o njihovom upoznavanju, kada je počela njihova ljubavna priča uz simboličnu grančicu ružmarina.

Veleposlanik Demcsák, iako diplomirani pravnik, svoj diplomatski ritam smatra izazovnim i uzbudljivim, a njegova informiranost o globalnim događajima svakodnevna je dužnost. "Svaki dan primam izvještaje četiri puta dnevno – u 8, 12, 16 i 20 sati", otkriva Demcsák.

Vina iz 22 regije

U Mađarskoj rezidenciji druženja su nezamisliva bez specijaliteta i vina iz 22 vinske regije. Posebno mjesto zauzima poznato desertno vino Tokai. "Naravno, morate sve popiti ako ste dobar gost", nasmijava se veleposlanik.

Za vrijeme mađarskog predsjedanja Europskom unijom, kao simbol je odabrana Rubikova kocka. "Ima 27 dijelova, a 27 je država članica Unije. Teško je riješiti ovu igru, ali moguće", kaže veleposlanik, uspoređujući diplomatske izazove s logičkom igrom.

Za obitelj Demcsák diplomatski život je prilika da se kroz formalna događanja dodatno povežu s kulturom i vrijednostima koje predstavljaju.

POGLEDAJTE VIDEO: Gruzijski veleposlanik u Hrvatskoj: 'Gruzija je zemlja glazbe, plesa i vina kao nijedna druga'