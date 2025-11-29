FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
REAKCIJA NAKON SPEKTAKLA /

Stošić: 'Mislim da taj poraz od Kite nitko nije očekivao'

Slavni srpski MMA borac Darko Stošić gledao je spektakularan FNC 25 event u Varaždinu, a nakon priredbe je našem reporteru Vehmiru Džakmiću otkrio svoje dojmove.

"Ugodno sam iznenađen, sve borbe su bile fantastične. Dosta iznenađenja, nisam očekivao da će Bojković izgubiti. Najveće iznenađenje je bio poraz Batura od Kite, mislim da to nitko nije očekivao", rekao je Stošić na početku, a cijeli razgovor pogledajte u videu.

FNC 25 pogledajte na platformi VOYO 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
29.11.2025.
23:49
M.G.
Darko StošićFncFnc 25
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx