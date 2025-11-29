Stošić: 'Mislim da taj poraz od Kite nitko nije očekivao'

REAKCIJA NAKON SPEKTAKLA /

Slavni srpski MMA borac Darko Stošić gledao je spektakularan FNC 25 event u Varaždinu, a nakon priredbe je našem reporteru Vehmiru Džakmiću otkrio svoje dojmove.

"Ugodno sam iznenađen, sve borbe su bile fantastične. Dosta iznenađenja, nisam očekivao da će Bojković izgubiti. Najveće iznenađenje je bio poraz Batura od Kite, mislim da to nitko nije očekivao", rekao je Stošić na početku, a cijeli razgovor pogledajte u videu.

