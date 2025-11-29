Batur u agoniji: Kita ga uhvatio u zahvat koji nitko ne bi izdržao

fnc 25 /

Nastavlja se poljska večer u Varaždinu! Nakon Kraske i Kita jeupisao pobjedu još jednim prisilnim tapkanjem. Poljski div slavio je u teškaškom okršaju i glavnoj borbi večeri, gdje je na FNC 25 spektaklu polugom u prvoj rundi zaustavio Martina Batura.

Batur je u dvoboj ušao kao izraziti favorit, a uvodne sekvence borbe djelovale su kao potvrda njegove uloge. No iskusni Poljak brzo je preokrenuo ritam meča, uhvatio ga u “armbar” i prisilio na predaju.

