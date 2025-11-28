Požar u Hong Kongu ubio 128 ljudi. Stručnjak otkrio fatalnu grešku: 'Čekanje da se dogodi katastrofa...'
Vlasti su potvrdila da je broj žrtava skočio na 128. Mnoga tijela još nisu identificirana
Broj poginulih u katastrofalnom požaru stambenog kompleksa Wang Fuk Court u Hong Kongu popeo se na 128, objavile su vlasti u petak ujutro. U zgradama je, kažu, još 16 tijela.
U požaru koji je izbio u srijedu i zahvatio sedam stambenih zgrada ozlijeđeno je 79 osoba, dok tijela njih 89 još nisu identificirana.
Dok bližnji čekaju vijesti o nestalima, policija je preživjelima u obližnjem centru pokazivala fotografije tijela izvučenih iz požara, nadajuće se da će ih netko prepoznati. Jedna stanovnica, koja također traži članove svoje obitelji, opisala je svoj šok u tom trenutku: "Ne mogu opisati što osjećam. Bili su djeca", izjavila je za AFP.
Dužnosnici su objavili da je požar započeo na nižoj etaži, a zatim se proširio na više katove. Uzrok još nije poznat, a trebala bi ga otkriti istraga koja traje. No, stručnjaci nagađaju što bi, po njihovom mišljenju, moglo objasniti ovakvu katastrofu.
Što je dovelo do katastrofe?
Po mišljenju profesora inženjerstva na Sveučilištu New South Salwsa i stručnjaka za protupožarnu sigurnost Guana Yeoha, svemu su komovale skele i mrežaste konstrukcije postavljene oko zgrada zbog obnove. "Postavljanje zapaljivih materijala oko zgrada bilo je kao čekanje da se dogodi katastrofa", kazao je za BBC.
Bambusove skele i drugi građevinski materijali predstavljaju "određenu količinu opasnosti", nadovezao se stručnjak za protupožarnu sigurnost u neboderima Charles Jennings, izvanredni profesor na John Jay College of Criminal Justice. Dodao je da je razornosti požara moglo doprinjeti i to što su zgrade bile tako blizu jedna drugoj.
"Nijedna vatrogasna služba nije adekvatno opremljena za suočavanje s požarom pune visine na vanjskoj strani nebodera", zaključio je.
Temperature buktinje su dosezale i 500 Celzijevih stupnjeva pa se požar ponovno rasplamsao na nekim mjestima nakon što je ugašen. No, u petak su vatrogasci završili s gašenjem i smatra se da je požar gotov.
Kako spriječiti ovakve slučajeve?
Vlasti Hong Konga već su pokrenule istragu o korupciji vezanoj uz požar, no pitanje je hoće li tragedija prisiliti vladu na drastične promjene zakona o sigurnosti od požara i gradnje. Iako je prerano govoriti o točnom uzroku, policija je izvijestila da je moguće da su nekvalitetne mreže i plastične folije u zgradi pomogle širenju požara.
Građevinski stručnjak Tan Kang Hai vjeruje da će se u budućnosti na gradilištima morati koristiti materija s premazom otpornim na vatru i okji će morati biti odobreni kao sigurni od požara kako bi se spriječile slične katastrofe. Dodao je da su bolji postupci evakuacije, poput zatvaranja prozora i vrata od strane stanara kada su napuštali zgradu, također mogli pomoći u usporavanju širenja požara.
Riječ je o najsmrtonosnijem požaru u Hong Kongu u najmanje 63 godine. Po broju žrtava je premašio onaj u četvrti Sham Shui Po u kolovozu 1962. u kojem je poginulo 44 ljudi, a stotine su raseljenje.
