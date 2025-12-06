FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
A SAD SE UDALJAVA /

Miro Kovač kaže da će Zelenski kad-tad morati napraviti kompromis jer žrtve su prevelike

Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač u studiju RTL-a danas je komentirao što je ostalo od američkog plana za mir u Ukrajini i može li Trumpov plan ili barem neka njegova inačica dovesti do mira.

"Taj plan postoji, Trump je sad objavio i Strategiju nacionalne sigurnosti SAD-a u kojoj stoji što on želi - to sad više nisu neke špekulacije, neki intervjui - tu vrlo jasno stoji što Amerika želi. To je strateška stabilnost s Rusijom, i on želi do nje doći na ovaj ili onaj način", rekao je Kovač.

Nastavlja da će se vidjeti hoće se li to i kada ostvariti, ali su to Amerikanci sad zapisali u svojoj strategiji za nacionalnu sigurnost.

Putinova retorika ipak ne popušta, nego se čak i pojačava jer prijeti osvajanjem Donbasa, na pitanje je li on spreman za nova posla, Kovač odgovara:

"Putin je u komfornijoj pozicij

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
6.12.2025.
22:21
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx