Velika a(u)kcija u Splitu, odazvao se i Šuta: 'Svi možemo bez brade, a bez onog drugog nikako'

KOLEKTIVNO BRIJANJE /

Naoštrene britvice i gole brade, znak su da je počela bradata aukcija u Splitu. Već 9. godinu zaredom muškarci brijanjem brada i brkova sudjeluju u humanitarnoj akciji čija sredstva idu Županijskoj ligi protiv raka. Ove godine priključio se i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.

Muškarci svih dobi, pa i srednjoškolci skidaju ukras s lica kako bi upozorili na važnost preventivnih pregleda za rak testisa i prostate. „Inače ne nosim bradu, ali ovu za humanitarnu sam odlučio pustiti. Nisu svi bili oduševljeni s izgledom, ali za ovako lipu priču isplati se“, kazao je Roko Jerčić, maturant iz Splita.

Gradonačelnik Splita istaknuo je važnost edukacije mladih. „Mislim da je bit svega osvijestiti mlade, osvijestiti građane. Svi možemo bez brade, a bez onog drugog nikako“, kazao je Šuta.

Cilj 9.-og izdanja bradate aukcije je skupiti milijun eura za magnetsku rezonanacu isključivo za potrebe splitske onkologije.Više u prilogu Dragane Eterović.