SAD mijenja stranu? Miro Kovač: 'Dokument je signal... Oni kažu - mi više nećemo tako'

Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač u studiju RTL-a danas je komentirao što je ostalo od američkog plana za mir u Ukrajini i može li Trumpov plan ili barem neka njegova inačica dovesti do mira.

"Taj plan postoji, Trump je sad objavio i Strategiju nacionalne sigurnosti SAD-a u kojoj stoji što on želi - to sad više nisu neke špekulacije, neki intervjui - tu vrlo jasno stoji što Amerika želi. To je strateška stabilnost s Rusijom, i on želi do nje doći na ovaj ili onaj način", rekao je Kovač.

Nastavlja da će se vidjeti hoće se li to i kada ostvariti, ali su to Amerikanci sad zapisali u svojoj strategiji za nacionalnu sigurnost.

Putinova retorika ipak ne popušta, nego se čak i pojačava jer prijeti osvajanjem Donbasa, na pitanje je li on spreman za nova posla, Kovač odgovara:

"Putin je u komfornijoj poziciji od Zelenskog. Trump je napisao da želi s Rusijom surađivati i da želi stratešku stabilnost. Zelenski je u teškoj situaciji jer ima Amerikance koji mu pomažu logistički, pomažu mu oružjem, obavještajno, satelitskom podrškom i bez Amerikanaca ne može. Sad čujemo da su Ukrajinci spremni ratovati s našom, europskom, pomoći i to bez američke – a ja sumnjam da je to moguće. Zato će Zelenski kad-tad morati napraviti kompromis ako želi dobro svome narodu i Ukrajini. Nastavak ratovanja je vrlo rizična stvar. Gledajte, imate onaj Peloponeski rat o kojem Tukidid piše – dođu Atenjani kod Meljana, Atenjani su moćni i kažu: 'Mi vas hoćemo okupirati'. Ovi ne žele s njima razgovarati i na kraju im Atenjani kažu: 'Ako neće fino, onda će ugrubo'. Tako i Rusi (rade op.a)."

Ali Zelenski djeluje kao da ga nitko ništa ne pita, a ima problema i u svojim vremenima.

O tome Kovač kaže: "Zelenski bi trebao nazvati gospodina Starmera, Merza, Macrona, Tuska i pitati: "Dragi moji prijatelji, jeste li spremni poslati svoje vojnike u Ukrajinu? Hoćete li poslati sto tisuća vojnika kako bi mi pomogli da se borimo protiv Rusa? Ako dobije negativan odgovor, onda mora pregovarati i naći rješenje za pregovaračkim stolom."

Za Miru Kovača to je jedino rješenje za Zelenskog i kaže da sve drugo dovodi Ukrajinu u još veću propast jer će još više ljudi izginuti i neće moći vratiti okupirana područja.

Komentirao je gdje je u svemu tome Europa s obzirom na američki dokument koji spominje propadanje Europe za 20 godina, kao i to da Europi fali samopouzdanja.

'Reset odnosa SAD-a i EU'

"To je dokument kao kad dobivate signal od svoga naručitelja radova koji vam signalizira da će malo smanjiti narudžbe. Amerika ima strukturne probleme u svojoj kući na socijalnom planu i ekonomskom planu – ne može se više toliko pokrivati. I Amerika objavljuje tekst - raskid ili aneks ugovora između naručitelja radova i nas koji smo dobavljači. SAD kaže: 'Mi više tako nećemo. Sad ćemo promijeniti stvari. Vi imate svojih problema, morate se resetirati.' I umjesto da mi damo svoj prijedlog aneksa, mi želimo po starome. Amerikanci kažu: 'Gledajte, mi ne želimo po starom, mi želimo novu platformu suradnje na drukčiji način s kojom se mi ne moramo slagati.' A mi nemamo uopće svoj plan", kaže Kovač.

Po njemu Europa mora Amerikancima reći da hoće drukčiju suradnju i navesti koja je to suradnja. "Ova dosadašnja suradnja da Amerikanci nas tek tako štite, a mi zato ne moramo toliko plaćati i 'ginuti' na terenu – toga više neće biti", zaključuje.

S obzirom na to da se Europa dijeli i oko Ukrajine i oko Palestine, pa čak iako trivijalne stvari kao što je Eurosonga, na pitanje nije li vrijeme da se redovi sabiju, odgovara: "Treba vidjeti koji je najmanji mogući nazivnik, a to su dvije stvari – energetika i vojska. I tu možemo naći kompromis. To je svima vitalno važno – i Mađarima i Poljacima, Nijemcima, Hrvatima, Slovencima... Naravno tu je i vojna suradnja. Tu moramo napraviti konsenzus i onda svi zajedno reći Amerikancima kako mi zamišljamo buduću suradnju".