Povlačenje američkih vojnika iz Europe: 'NATO je sila koja se mora shvatiti ozbiljno'

Manji broj američkih vojnika u Europi neće opteretiti obranu kontinenta, rekao je NATO-ov vrhovni saveznički zapovjednik za Europu, general Alexus Grynkewich, odbacujući zabrinutost oko američke predanosti savezu, piše POLITICO.

"Imam povjerenja u sposobnosti Europe i Kanade", rekao je američki general te nadodao da su spremni već danas odgovoriti na svaku krizu ili nepredviđenu situaciju.

Grynkewichevi komentari dolaze u trenutku zabrinutosti zbog očekivanog povlačenja američkih vojnika iz Europe, proizašlog iz nadolazeće obrambene strategije predsjednika Donalda Trumpa.

Foto: Profimedia

Povlačenje vojnika iz Europe

Široko se očekuje da će tzv. pregled rasporeda snaga uključivati premještanje američkih snaga iz Europe u Indo-Pacifik.

Taj se pomak već dogodio, s obzirom na to da je SAD prošlog mjeseca povukao 800 vojnika iz Rumunjske, odluku koju je Bukurešt pozvao Washington da preispita.

Zabrinutost oko smanjenja broja od 85 tisuća američkih vojnika u Europi također odražava širu raspravu o predanosti Washingtona savezu pod Trumpovim vodstvom.

Foto: Profimedia

SAD se sprema izdati Ukrajinu

Trump je pohvalio obećanje NATO saveznika da će do 2035. povećati obrambenu potrošnju na 5 posto BDP-a, ali je ranije doveo u pitanje saveznička jamstva kolektivne obrane, neodlučno reagirao na nedavni ruski upad dronom u Poljsku i opetovano vršio pritisak na europske saveznike da učine više.

"Sada je Vladimir Putin počeo ostvarivati upade na granice NATO-a. Jedino što vam mogu reći jest da se SAD neće uključiti s vojnicima ili bilo čim sličnim", izjavio je ranije ove godine ministar financija Scott Bessent.

Europski čelnici privatno su zabrinuti zbog Trumpova pokušaja da prekine rat u Ukrajini, što neki smatraju da trenutačno ide u korist Rusiji. Francuski predsjednik Emmanuel Macron navodno je u procurjelom razgovoru upozorio da SAD možda uskoro sprema "izdati" Ukrajinu.

Napetost se nastavlja

Ta se napetost ponovno očitovala ovoga tjedna nakon što je američki državni tajnik Marco Rubio preskočio sastanak ministara vanjskih poslova NATO-a, što se nije dogodilo od osnutka NATO-a 1949. godine.

U međuvremenu je njegov zamjenik iza zatvorenih vrata kritizirao saveznike zbog stavljanja prioriteta na vlastitu obrambenu industriju umjesto na daljnje kupovanje američke opreme.

Gotovo dvije trećine europske obrambene potrošnje odlazi SAD-u, no EU to pokušava promijeniti programima za jačanje lokalne proizvodnje.

'Amerikanci dobro ispunjavaju svoje obveze'

Privatno su neki europski saveznici zabrinuti zbog SAD-a, ali javno inzistiraju da je NATO i dalje sila koju se mora uzeti ozbiljno.

"Svi NATO procesi funkcioniraju besprijekorno. U praktičnom smislu, Amerikanci vrlo dobro ispunjavaju svoje obveze", rekao je za POLITICO poljski zamjenik ministra obrane Paweł Zalewski.

Grynkewich je inzistirao da nikakve političke napetosti povezane s mirovnim pregovorima "nisu utjecale na sposobnost izvršavanja naše misije iz perspektive NATO-a".

NATO će se suprostaviti Rusiji

Saveznička obećanja o povećanju obrambene potrošnje, dodao je, znače da će NATO "sutra biti spremniji, a prekosutra još spremniji" suprotstaviti se Rusiji i odgovoriti na eventualna daljnja povlačenja vojnika.

Prošlog mjeseca američki veleposlanik pri NATO-u, Matthew Whitaker, podigao je obrve kada je rekao da se "veseli danu kada će Njemačka reći 'spremni smo preuzeti dužnost Vrhovnog savezničkog zapovjednika'", još jednom ističući američki pritisak na europske saveznike da preuzmu veću odgovornost, dok SAD nagovještava povlačenje.

Trumpova je administracija navodno razmatrala mogućnost da ne imenuje američkog generala na mjesto Vrhovnog savezničkog zapovjednika za Europu (SACEUR) početkom ove godine, prije nego što je nominiran Grynkewich. SACEUR je uvijek bio američki časnik jer ta pozicija zapovijeda svim savezničkim trupama u Europi i nadzire američki nuklearni odvraćajući arsenal na kontinentu.

Foto: Profimedia

Rat u Ukrajini se približava četvrtoj godini

"Uvijek postoji preraspodjela funkcija koje različite države obnašaju u savezu", rekao je Grynkewich, dodajući da je prirodno da će se dio toga dogoditi tijekom sljedećih nekoliko mjeseci i godina.

"Što se tiče toga tko obnaša dužnost SACEUR-a, radije bih prepustio političarima da donesu te prosudbe", rekao je novinarima.

Europska nelagoda oko pouzdanosti savezništva sa SAD-om dolazi u trenutku dok se rat velikih razmjera u Ukrajini približava četvrtoj godini, obavještajne procjene upozoravaju da bi Rusija mogla biti spremna napasti neku zemlju NATO-a do kraja desetljeća, a ruski hibridni napadi rastu diljem kontinenta.

Putin je spreman na rat

Putin je ovoga tjedna rekao da je "spreman" za rat s Europom. Grynkewich je rekao da ga "brine" mogućnost da Rusija testira NATO-ovu kolektivnu obranu u "kratkom roku", kao i u "srednjem roku i, jasno, dugoročnom". Ruski hibridni napadi predstavljaju "stvaran problem", rekao je pilot zračnih snaga, te ponovio poziv nekoliko europskih prijestolnica za snažniji odgovor na hibridne aktivnosti.

"Razmišljamo i o tome da budemo proaktivni", rekao je, ne ulazeći u dodatne pojedinosti.

"Ako Rusija pokušava zadavati nama probleme, možda postoje načini da i mi zadamo probleme njima", zaključio je Grynkewich.

POGLEDAJTE VIDEO: Putinov posjet Indiji bacio u sjenu razgovor s Trumpovim zetom i savjetnikom