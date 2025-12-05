Trumpov plan masovnih rezova blokiran: Sud zaustavio otpuštanje 250 zaposlenika State Departmenta

Odluka američkog Ministarstva vanjskih poslova o otpuštanju oko 250 zaposlenika blokirana je u četvrtak na sudu, što predstavlja korak unatrag za predsjednika Donalda Trumpa i njegov plan masovnog otpuštanja državnih službenika.

Sutkinja Okružnog suda u San Franciscu Susan Illston kazala je da su sindikati zaposlenika kao glavni argument u tužbi naveli da planirana rezanja radnih mjesta nisu dopuštena prema zakonu koji je Kongres usvojio prošlog mjeseca ne bi li zaustavio 43 dana dugu blokadu savezne vlade.

Otpuštanja su trebala stupiti na snagu u petak. Spomenuti zakon onemogućuje provođenje otkaza prije 30.siječnja, no Trumpova administracija u dopisu agencijama tvrdi da se on ne odnosi na planove o smanjenju radnih mjesta koja su najavljena prije početka blokade 1.listopada. To uključuje i oko 1300 zaposlenika Ministarstva vanjskih poslova čija su otpuštanja najavljena u srpnju. Više stotina njih otpušteno je iz službe dva mjeseca kasnije.

Američka federacija državnih službenika i Američko udruženje vanjskih poslova ocijenili su da predsjednikova administracija pogrešno tumači zakon, stoga su od sutkinje zatražili da privremeno zaustavi odluku o otpuštanju. No, sudski se spor nastavlja.

Sindikati su u listopadu podnijeli tužbu protiv nekoliko saveznih agencija, zbog planova o otpuštanju ukupno četiri tisuće zaposlenika tijekom blokade vlade.

O rezanju radnih mjesta predsjednik Trump govorio je još od povratka u Bijelu kuću, kao o ključnom elementu reorganizacije američkih agencija. U međuvremenu je administracija smanjila planirana otpuštanja nakon što su deseci tisuća zaposlenika prihvatili otpremnine ili prijevremeno otišli u mirovinu.

