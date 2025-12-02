FREEMAIL
TENZIJE RASTU /

Putin upozorava: 'Ne želimo rat s Europom, ali ako oni započnu, odgovorit ćemo odmah'

Putin upozorava: 'Ne želimo rat s Europom, ali ako oni započnu, odgovorit ćemo odmah'
Foto: Pavel Bednyakov/afp/profimedia

2.12.2025.

2.12.2025.
17:13
Hina
Pavel Bednyakov/afp/profimedia
Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u utorak da Rusija ne želi rat s europskim silama, ali da je, ako Europa želi rat, Rusija odmah spremna za borbu.

Putin je rekao da europske sile postavljaju zahtjeve o mogućem mirovnom rješenju za Ukrajinu koje Moskva smatra apsolutno neprihvatljivim.

"Nemamo namjeru ratovati s Europom, ali ako Europa to želi i počne, mi smo od ovog trenutka spremni", rekao je Putin novinarima uoči sastanka s američkim izaslanikom Steveom Witkoffom u Moskvi.

'Na strani rata ste'

Optužio je Europljane da žele spriječiti američke napore čiji je cilj okončati rat u Ukrajini. 

"Oni nemaju mirovni program, oni su na strani rata", rekao je.

