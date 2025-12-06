Desnica zbija redove, ljevica se 'pjeni'... Neke nove ruke sada 'mašu' za Plenkovića

S KIM ĆE HDZ? /

Traži li Plenković nove partnere? Bivša SDP-ovka podržala je novi državni proračun i tako podebljala parlamentarnu većinu vladajućih. Vlada je prihvatila i amandmane dijela oporbe, pa dok ostatak oporbe to naziva žetonizacijom, na desnici najavljuju okupljanje.

U petak se u Saboru glasalo o proračunu. Za njega je bila cijela parlamentarna većina, ali i ruka više, koju je podignula bivša SDP-ovka sada nezavisna Boška Ban, čiji je amandman vlada prihvatila.

"Nije bilo nikakvih pregovora niti razgovora moj glas je bio za projekte, Vlada ima većinu ja nisam ni bila presudna", kazala je Ban. Ivana Penavu nije iznenadio njezin postupak. "Svaka razumna vlast gleda da ima što više saveznika i da se većina širi", kaže vođa DP-a

Vlada je podržala i dva amandmana Nezavisne platforme sjever (NPS). Ali njihovi zastupnici o proračunu nisu glasovali. Prošlo je i 6 IDS-ovih, dok je na glasanju IDS bio suzdržan. "Mi nismo htjeli podržti proračun, ali nismo htjeli ni glasati protiv zbog tih amandmana koji su nam prihvaćeni. Za sada nikakva suradnja nije na pomolu u budućnosti", kazao je zastupnik NPS-a Ivica Baksa. Više doznajte u prilogu Dajane Šošić.