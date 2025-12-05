U Saboru glasovanje o proračunu, Puljak: 'Vlada je dobila 'čestitku', molimo za zdravlje EPPO-a'

Hrvatski sabor u petak glasuje o raspravljenim točkama, među kojima i o državnom proračunu za 2026. godinu, a to se glasovanje čeka s posebnom pozornošću i zbog činjenice da je Vlada prihvatila nekoliko amandmana oporbenih zastupnika, koje dio javnosti vidi kao nove partnere većine.

Prije nego o samom proračunu, Sabor će glasovati o amandmanima na proračun i prateće financijske planove, njih oko 270, a koje je Vlada, uz izuzetak njih 15, odbila. Među tih 15, šest su predložili zastupnici većine, a 11 oporbeni - nezavisna Boška Ban, Dubravko Bilić i Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera i Klub IDS-a.

Počela 8. sjednica Hrvatskog sabora

Radin dao deset minuta pauze

Nastavljena sjednica

Marijana Puljak: 'Molimo za zdravlje EPPO-a'

Radin: U 12 sati počinjemo s glasovanjem o proračunu

Radin raspustio sjednicu do podneva

10.20 - "Vidimo se u 12 sati kada će biti glasanje o proračunu. To je najbitnije glasanje koje imamo svake godine", kazao je zamjenik predsjednika Sabora, Furio Radin.

Marijana Puljak: Vlada je dobila čestitku od EPPO-a

10.10 - EPPO je upravo podigao optužnicu protiv 29 ljudi u slučaju Geodetskog fakulteta, kazala je zastupnica Marijana Puljak.

"Riječ je o subvencijskoj prevari, kako je otkrio Telegram. Među optuženima su bivši pomoćnik ministra u Ministarstvu kulture i medija, Davor Trupković, bivši dekan Geodetskog fakulteta Almin Đapo, bivši profesor Boško Pribičević te trgovačko društvo 'Grginić jahte'", navodi.

"Iz rezultata istrage EPPO-a slijedi da su spomenuti od svibnja 2019. do studenog 2023. bivši dekan i bivši profesor s Geodetskog fakulteta oragnizirali 27 postupaka javne nabave povezanih s četiri projekta u kojima je sudjelovao fakultet ukupne vrijednosti nešto manje od 6 milijuna eura, od čega je 85 posto bilo sufinancirano sredstvima Europske unije", navela je Puljak te zaključila kako je sve izrečeno "odgovor premijeru koji se čudi kako EPPO ovdje ima ikakvu ulogu, a ne USKOK ili DORH."

"Ovo je odgovor i pomoćniku ministra Trupkoviću koji je evo sada i optuženik, a prije godinu-dvije dana na Odboru za znanost uvjeravao nas je kako je ova afera ništa i kako tu nema prevare europskog novca. Čestitka Vladi pred Božić, a mi svi skupa molimo za zdravlje EPPO-a", zaključuje Puljak.

Nastavljena sjednica

9.54 - Ivana Marković iz SDP-a osvrnula se na aktualnosti vezane za prosvjedni marš 'Ujedinjeni protiv fašizma'.

"Antifašizam nije jugonostalgija, antifašizam je civilizacijski minimum i zato i jest utkan u hrvatski Ustav", poručila je Željku Reineru, ali i ministru Ivanu Anušiću.

Anamarija Blažević iz Kluba zastupnika HDZ-a posvetila je svoje izlaganje oslobađanju Lipika 6. prosinca 1991. godine.

Radin: U Saboru sedmero ljudi

9.37 - Zamjenik predsjednika Sabora Furio Radin otvorio je sjednicu konstatacijom kako se u Sabornicu, uz njega, okupilo sedmero ljudi. Nakon uvodnog izlaganja, predsjedavajući je utvrdio da ima samo dva prijavljena zastupnika pa je dao 10 minuta pauze. 'Pričekat ćemo ovdje ako se gospodin Grmoja ukaže", kazao je Radin.

Glasovanje o paketu poreznih zakona

To je otvorilo pitanje kriju li se među njima i novi partneri za tanku saborsku većinu. Signal je to i pokazatelj na koga HDZ cilja i snubi, komentirali su iz lijeve oporbe.

Iz IDS-a, koji je posebno apostrofiran, izrazili su zadovoljstvo što je Vlada prihvatila njihovih šest, od 41 amandmana koji su podnijeli. Hoće li nakon toga dignuti ruku za proračun, nisu otkrili. „Odluku o konačnom glasovanju donijet će do petka naša stranačka tijela“, poručio je predsjednik IDS-a Loris Peršurić.

Vlada je prihvatila amandmane vladajućih Ivana Penave (DP), HDZ-ovih Ljubomira Kolareka i Josipa Đakića, Marijane Petir (NZ) i Željka Lackovića (Nezavisni). Država u idućoj godini planira u svoju blagajnu uprihoditi 35,7 milijardi eura, dok bi joj rashodi trebali biti 39, 8 milijardi.

Očekuje se gospodarski rast od 2,7 posto, a glavni pokretač rasta BDP-a trebala biti domaća potražnja, dominantno osobna potrošnja. U idućoj se godini očekuje daljnji pad udjela javnog duga u BDP-u, na 56 posto, dok bi deficit konsolidirane opće države trebao biti 2,9 posto, isto kao i u 2025. godini.

Osim o proračunu, Sabor će glasovati i o drugim raspravljenim točkama, među kojima je o paket poreznih zakona koji uključuje dodatne porezne olakšice za poduzetnička sponzorstva neprofitnog sektora i društveno korisnih djelatnosti, kao i administrativno rasterećenje za poduzetnike.

Uz ostale, mijenjaju se i Zakon o porezu na dodanu vrijednost i Opći porezni zakon zbog usklađivanja sa Zakonom o fiskalizaciji, odnosno administrativnog rasterećenja ukidanjem pojedinih obrazaca.

Procjena je da će to ukidanje poduzetnicima donijeti rasterećenje u iznosu od 72,64 milijuna eura. Opći porezni zakon mijenja se i i zbog propisivanja izuzeća od obveze čuvanja porezne tajne za slučaj razmjene analitičkih podataka o naplati lokalnih poreza i poreza na dohodak između Porezne uprave i jedinica lokalne odnosno područne samouprave.

Umjesto preminulog Denisa Matića, za članicu Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja Sabor bi trebao imenovati Nikolinu Moslavac.

