Dramatičan apel nakon uhićenja ubojice: 'Predajete ilegalno oružje! Tu je i problem Galaxy droge'

Osumnjičenik za ubojstvo Josipa Oršuša uhićen je u subotu Sloveniji.

Glasnogovornik Policijske uprave međimurske, Radovan Gačal, uživo je u RTL-u Danas zahvalio slovenskim kolegama na dobroj suradnji i uhićenju.

Otkrio je što slijedi: "Osumnjičenik je uhićen i procedura je takva da nadležna državna odvjetništva – slovensko i hrvatsko – dogovaraju proceduru izručenja, to vjerojatno neće biti večeras nego tijekom sutrašnjeg dana, ali više informacija ćemo znati kasnije."

U akciji traganja za osumnjičenikom praktički je sudjelovala kompletna PU međimurska. "Iz Policijske uprave međimurske sudjelovali su svi rodovi policijskih službenika, najveći obol naravno podnijela je kriminalistička policija, ali tu je bila i interventna policija, imali smo i službene pse tragače iz Zagreba, uključeni su bili i dronovi i praktički svaki policajac naše male policijske uprave sudjelovao je u toj akciji", rekao je Gačal.

Poznato je da je počinitelj bio naoružan, ali i imao podeblji dosje, na pitanje mogu li mještani Sitnica odahnuti, rekao je: "U ovom slučaju mogu odahnuti, naravno, ali bih apelirao na sve mještane romskih naselja i predstavnike Roma da se jednostavno pokrene akcija 'Manje oružja – manje tragedija', da se preda sve ilegalno oružje iz romskih naselja. Treba se ujediniti i pokrenuti da se sve ilegalno oružje preda."

Nastavio je: "Tu je i problem droge, takozvanog Galaxyja, i stvarno bi trebalo ujedini se da se sve oružje ilegalno preda. Mi uvijek pokrećemo inicijativu, praktički smo svakodnevno prisutni u romskim naseljima, provodimo niz aktivnosti preventivnih u cilju sprječavanja zlouporabe droga i posjedovanja ilegalnog oružja."

Podsjetimo, danas je u Sloveniji uhićen Oršuš koji je u četvrtak u Murskom Središću upucao dvije žene. Jedna je preminula, a druga se oporavlja u bolnici.