TKO ZAKAZUJE? /

Ubojstva žena potresaju Hrvatsku, stručnjakinja: 'Netko je mogao podignuti crvenu zastavicu'

Novo ubojstvo mlade žene potreslo je Hrvatsku. Policija je jutros nakon dojave pronašla teško ozlijeđenu žensku osobu na stubištu zgrade u centru Rijeke.

Pružena joj je liječnička pomoć, ali je preminula. Na Trgu Republike Hrvatske u stanu je pronađen i muškarac s ozljedom vrata. Njega se dovodi u vezu s počinjenjem navedenog kaznenog djela zbog čega je pod nadzorom policije ali zbog ozljeda se nalazi u KBC-u Rijeka. Kriminalističko istraživanje trebalo bi utvrditi sve okolnosti. Više pogledajte u prilogu

6.12.2025.
20:28
RTL Danas
RijekaUbojstvoSamoubojstvoFemicid
