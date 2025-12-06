Ubojstva žena potresaju Hrvatsku, stručnjakinja: 'Netko je mogao podignuti crvenu zastavicu'

TKO ZAKAZUJE? /

Novo ubojstvo mlade žene potreslo je Hrvatsku. Policija je jutros nakon dojave pronašla teško ozlijeđenu žensku osobu na stubištu zgrade u centru Rijeke.

Pružena joj je liječnička pomoć, ali je preminula. Na Trgu Republike Hrvatske u stanu je pronađen i muškarac s ozljedom vrata. Njega se dovodi u vezu s počinjenjem navedenog kaznenog djela zbog čega je pod nadzorom policije ali zbog ozljeda se nalazi u KBC-u Rijeka. Kriminalističko istraživanje trebalo bi utvrditi sve okolnosti. Više pogledajte u prilogu